Nieuw format van bedenkers Blind Getrouwd: ‘Gestrand op Honeymoon Island’ in wereldprimeur bij VTM 2

De Deense bedenkers van Married At First Sight pakken uit met een nieuw, grensverleggend en met emotie doorspekt datingformat. ‘Gestrand op Honeymoon Island’, de realityreeks die dating en survival op gedurfde wijze combineert, wordt voor het eerst gemaakt in Vlaanderen en wel door VTM 2. In het nieuwe programma worden vier koppels onder een tropische zon gematcht tijdens een huwelijksceremonie en vervolgens aan hun lot overgelaten op een onbewoond eiland. Avontuur, overleven en hopelijk ook een flinke dosis romantiek zijn dé ingrediënten van het nieuwe grote format van de bedenkers van Blind Getrouwd. ‘Gestand op Honeymoon Island’ wordt in wereldprimeur gemaakt en uitgezonden bij VTM 2.

Worden ze zot van elkaar? En worden ze zot van de liefde of zot van miserie? Dat is dé vraag in ‘Gestrand op Honeymoon Island’. Acht avontuurlijke singles worden na een blitse speeddate van amper 30 seconden professioneel gematcht. Wie hun perfecte man of vrouw is, ontdekken ze in een paradijselijk oord aan het altaar. Nadat de vier kersverse koppels in het huwelijksbootje stappen, springen ze er meteen weer uit om te stranden aan de idyllische kust van hun onbewoonde eiland. Afgezien van de kletsnatte trouwkleren rond hun lijf hebben ze niets, enkel elkaar. Hun prille relatie wordt dan ook meteen stevig op de proef gesteld. Zonder beschutting, eten of sociaal contact kunnen ze er alleen maar leven van de liefde. Wordt het een honeymoon in hell en eindigen ze weer alleen? Of smeedt dit avontuur een onafscheidelijke band en vinden ze de ware liefde?

‘Gestrand op Honeymoon Island’ is van de hand van Snowman, het Deense productiehuis dat ook Married At First Sight bedacht, in Vlaanderen beter bekend als Blind Getrouwd. VTM 2 is de eerste zender wereldwijd die met ‘Gestrand op Honeymoon Island’ aan de slag gaat. De productie is in handen van PIT, het interne productiehuis van VTM én ook de Vlaamse maker van Blind Getrouwd. Zij vertalen het idee van Snowman voor het eerst naar het scherm.

Kristine Willems, channelmanager VTM 2: "Ik ben trots dat we met VTM 2 als eerste ter wereld ‘the next big thing’ van de makers van Married at First Sight produceren en uitzenden. Het is niet eenvoudig om nieuwe formats te lanceren. Maar het geloof in het idee van Snowman is zo groot, dat we wel het lef móésten hebben om als eerste te springen. We blijven ambitieus bouwen aan VTM 2 met - naast sport - pure, eerlijk en verslavende reality als grote sterkhouder. Dat doen we met steeds grotere kleppers. Zoals nu, met Gestrand op Honeymoon Island.”

Michael von Würden, managing director Snowman Productions: “Gestrand op Honeymoon Island is een luide, gedurfde en innovatieve kijk op datingformats. Wanneer je een nieuw programmaformat creëert is het essentieel dat je de handen in elkaar slaat met mensen die je respecteert en die even ambitieus zijn als jezelf. Bij VTM 2 en PIT hebben we die gevonden. Het is geen makkelijke opdracht om een nieuw programma van op papier tot leven te wekken, maar de mensen bij VTM 2 en PIT maakten die reis bijzonder en geslaagd”

