Nieuw Familie-seizoen start met drama: Jonas tuimelt uit havencontainer en sterft

Het nieuwe Familie-seizoen is vanavond gestart met een dubbele dosis spanning, drama en spektakel. De eerste aflevering nam een onverwachte wending en eindigde met de dood van één van de vaste personages. De havencontainer waarin Simon (Braam Verreth) en Jonas (David Cantens) een gevecht op leven en dood uitvochten werd plots de hoogte in getild en begon te wankelen. Beiden tuimelden ze van metershoog naar beneden het water in. Een val die Jonas niet overleefde, zo bleek aan het einde van de aflevering. Van Simon bleef elk spoor bijster. Met de onverwachte dood van Jonas neemt acteur David Cantens na drie jaar op spectaculaire wijze afscheid van Familie. Een gebeurtenis die ook ingrijpende gevolgen zal hebben voor Stefanie (Jasmijn Van Hoof).

"Ik ben ontzettend dankbaar voor de vele bijzondere ontmoetingen binnen de productie van Familie”, aldus David Cantens. “Het trouwe publiek van Familie wil ik bedanken voor hun support en de fijne reacties de voorbije drie jaar. Zowel de schrijvers als ikzelf waren ervan overtuigd dat het personage Jonas eruit moest gaan met een knaller. Zo geschiedde. ‘It’s better to burn out than to fade away’ - Neil Young."

Bekijk het spectaculaire gevecht tussen Jonas en Simon hier:

Stefanie neemt afscheid van Jonas:

De ontvoering van Lars (Kürt Rogiers) was een andere nagelbijter in de dubbelaflevering. Hij kreeg na de uitreiking van de FJUTR-awards een kap over het hoofd getrokken en werd naar een verlaten bos gevoerd, waar hij zijn eigen graf moest delven. De ontvoerder bleek Leon De Bodt (Herbert Flack) te zijn, de man die Lars en Raven (Aaron Blommaert) op het spoor waren in de zoektocht naar hun (groot)vader. Het ziet er naar uit dat ze met Leon ook echt de man gevonden hebben die ze zochten. Maar er schuilt een duister kantje in de ex-kolonel. Lars werd voor dood achtergelaten, maar kon uiteindelijk wegkomen. Geëmotioneerd en volledig onder het slijk sloot hij Véronique (Sandrine André) terug in de armen. “We moeten Leon De Bodt opgeven”, maakte hij Raven duidelijk. “Hij is niet uw grootvader, niet mijn vader. We zetten hem uit onze kop.” Maar is er nog een weg terug?

Na enkele spannende uren in het ziekenhuis kwam er ook voor Hanne (Margot Hallemans) verlossend nieuws: Quinten (Maxime De Winne) is terug bij bewustzijn. Is het gevaar daarmee geweken of kent zijn hartinfarct toch nog blijvende gevolgen? Vanaf morgen maakt Familie een sprong van twee maanden in de verhaallijnen en komen de kijkers meer te weten.

