Nieuw coachkwartet Walter Grootaers, Sam Gooris, André Hazes en Karen Damen in de draaistoelen

Op talent staat geen leeftijd. Dat bewijzen muzikale 60-plussers vanaf 20 november elke vrijdag om 20.40 in een nieuw seizoen van The Voice Senior bij VTM. Walter Grootaers keert terug als vertrouwde coach. Daarnaast maken rasentertainer Sam Gooris, koning van het levenslied André Hazes en ervaren showbeest Karen Damen hun debuut als nieuwe coaches. An Lemmens staat ook dit seizoen klaar om de kandidaten en hun familie naast het podium op te vangen.

Op weg naar de grote finale kunnen de senioren alvast rekenen op vier strijdlustige coaches. Walter Grootaers schat de kans dat de winnaar in zijn team zal belanden optimistisch in. “In het tweede seizoen van The Voice Senior wordt het podium opnieuw vrijgemaakt voor 60-plussers met een straffe stem. En ik heb een streepje voor hé, ik heb dat vorig jaar al gedaan én gewonnen”, lacht Walter. Ook André Hazes is vastberaden: “Als ik ergens aan meedoe, dan wil ik winnen. Dat is voor mij zelfs belangrijker dan meedoen.”

Karen Damen hoopt van haar sokken geblazen te worden: “Ik ben sowieso ‘den bleiter’ en dat zal nu waarschijnlijk weer niet anders zijn. En daarnaast hoop ik vooral dat ik mijn teamleden iets zal kunnen bijleren op muzikaal gebied.” Sam Gooris is een podiumbeest en zoekt dat vooral ook in de performances van de kandidaten: “Bougeren op het podium, goed zingen en ambiance in de tent. Dat is waar ik naar op zoek ben voor mijn team! De mensen thuis moeten met een goed gevoel voor hun tv zitten en zich amuseren.”

In vier afleveringen wordt bepaald wie zich tot winnaar van The Voice Senior 2020 mag kronen. Na 2 Blind Auditions vechten de senioren zich door de Knock-outs om uiteindelijk met 8 talenten - 2 per coach - in de finale te staan. Slechts één van hen wordt ook écht The Voice Senior en gaat naar huis met €10.000 en krijgt de kans om een eigen single op te nemen.

De opnames van The Blind Auditions en The Knocks-Outs van The Voice Senior vonden plaats voor de coronapandemie uitbrak. Tijdens de opname van de finale werden de coronamaatregelen van dat moment gevolgd.