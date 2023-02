‘Niets is wat het lijkt’: Bestemming X gaat van start met gigantische plottwist

Spoileralert! Zonet ging Bestemming X van start bij VTM. Kandidate Bo (29, Kalken) moest als eerste de bus verlaten en ontdekte dat ze in Parijs waren. Maar dat was lang niet alles. Vlak voor het einde nam het spel een stevige en onverwachte wending, zo dropte Kevin Janssens een serieus bommetje bij de kijkers: “Ik moet iets bekennen… Dit programma zit boordevol misleiding en opgezet spel. Maar wat als ik u zeg dat er bij elke misleiding iets is wat niet klopt. Een fout waardoor de kijkers thuis en de kandidaten hadden kunnen weten dat het opgezet spel was. Wat is echt en wat is fake?” Elke week kunnen de kijkers thuis mee op zoek gaan naar tips en misleidingen doorheen de afleveringen die hen dichter bij Bestemming X brengen. In de exclusieve spin-off ‘Bestemming X: Het Complot’, elke week om 22u15 op VTM GO, worden de verborgen tips en misleidingen op een rijtje gezet.

Bekijk hier hoe de kandidaten uit Bestemming X op het verkeerde been werden gezet:

Tijdens de avontuurlijke roadtrip doorheen Europa moeten de deelnemers tips verzamelen over hun locatie maar ook werkelijkheid van misleiding onderscheiden. Alles wat ze tegenkomen kan bewust geplaatst zijn en zelfs de reis op zich is niet altijd wat ze lijkt. Varen ze echt of hangt de bus aan een torenkraan die de golven simuleert? Is het full English breakfast een verwijzing naar de streek waar ze zitten? En is de douanepost waar ze passeren, inclusief agenten en drugshonden, echt of in scène gezet? Niets is wat het lijkt, al kunnen die misleidingen ook eenvoudig doorprikt worden. Er is namelijk één gouden regel: elke misleiding bevat een fout. Zo hadden de kandidaten en kijkers thuis kunnen opmerken dat er op de verkeersborden langs het parcours in het bos niet ‘MPH’ stond, voor miles per hour, maar ‘MHP’.

‘Bestemming X: Het Complot’ op VTM GO gaat verder waar het programma stopte en onthult de tips en misleidingen

In de exclusieve spin-off ‘Bestemming X: Het Complot’ worden wekelijks alle verborgen tips uit de aflevering van die week onthuld, maar ook de welgeplaatste misleidingen. Als kandidate Bo alle tips had kunnen onderscheiden van de misleidingen, had ze misschien kunnen weten dat ze in Parijs zat. “Ik was 90% zeker van mijn stuk. Ik dacht dat we in München waren. Ik ben helemaal onder de indruk dat we in Parijs zijn, ik had het totaal niet verwacht”, vertelt Bo. ‘Bestemming X: Het Complot’ is elke maandag meteen na Bestemming X te zien op VTM GO en ook op zaterdag om 23u00 bij VTM.

Ga zelf mee op zoek naar Bestemming X en win 10.000 euro

Kijkers kunnen elke week zelf mee op zoek gaan naar de eindlocatie van die aflevering én naar de ultieme Bestemming X via www.bestemmingx.be. Door een quiz en een locatie-raadspel kunnen ze hun zone op de kaart verkleinen. Bovendien kunnen ze aan het einde van elke aflevering, net zoals de kandidaten, een X zetten op een interactieve kaart van Europa. De weekwinnaar maakt telkens kans op 500 euro aan vliegtickets. Wie week na week het dichtst bij de eindlocatie van de afleveringen zit, wint ‘t schoon leven ter waarde van 10.000 euro.

