Niet iedereen opent zomaar de deur voor Axel Daeseleire…

Op zoek naar de rechtmatige erfgenaam voor Angela Vervinckt liep Axel vorige week van het ene doodlopende spoor in het andere. Gelukkig wist de dienst bevolking van Gent hem wel de naam van de voorlopige bewindvoerder meegeven, Meester Sabine De Taeye. Zij geeft Axel alvast Angela’s laatste woonplaats door. “Tijd voor een buurtonderzoek, want dat levert altijd iets op!”, aldus Axel. Maar bekend of niet, de deur gaat niet zomaar voor hem open. Gelukkig krijgt buurman Willy de deuren wél open.

Bekijk hier een fragment uit de aflevering:

Ondertussen gaat Axel ook verder met de zaak van Antoine ‘Ivan’ Vermeulen maar ook hier botst hij op een dood spoor. Ivan had namelijk geen kinderen, noch broers of zussen. Er moet dus hogerop in de stamboom bij zijn ouders gezocht worden. En dit levert gelukkig wél resultaat op: Axel vindt maar liefst 8 nog levende erfgenamen terug. De erfenis zal dus door 8 mensen gedeeld moeten worden. Loont het nog de moeite? Notaris Carol Bohyn heeft alvast goed nieuws.

Erfgenaam Gezocht op 19 januari om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .