Niet één maar vier bouwnadelen op het spel in Vakantiehuis For Life

Wie aan Ardennen denkt, denkt aan de Ourthe. En op die Ourthe wordt nu maandag 8 augustus om 21u30 de tweede game gespeeld in Vakantiehuis For Life. De duo’s krijgen opnieuw de kans om een bouwvoordeel binnen te halen of om de concurrentie een halt toe te roepen met een bouwnadeel. Julie heeft nog belangrijk nieuws voor de duo’s want er worden dit keer niet één maar wel vier bouwnadelen uitgedeeld… “Dat kwam even stevig binnen, hallo kroket!”, klinkt het bij Mats en Lobke.

“Voor de volgende game zijn jullie maar best goed wakker want jullie gaan nat worden. Of toch een beetje, want alles is volledig afhankelijk van jullie zelf”, kondigt Julie aan. De duo’s moeten een parcours afleggen op en naast de Ourthe. De ene met de kajak en de andere met een kickbike. Wie de snelste tijd neerzet, wint het bouwvoordeel. De duo’s starten vol goede moed aan de proef. Voor Asma is het de eerste keer dat ze in een kajak kruipt. “Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik was echt aan het sukkelen. Tegen de kant, tegen een steen, tegen een boom”, lacht ze. Welk duo haalt het eerst de eindstreep en welke vier bouwnadelen staan er op het spel?

Ondertussen worden de verbouwingen voortgezet. Lobke en Mats zijn verbaasd hoe goed alles verloopt tussen hen na 2 weken intensief verbouwen. “Mats heeft me echt verbaasd. Ik wist dat hij veel kon maar ik vind het echt chic”, vertelt Lobke. Sophie en Anke hebben de verbouwmicrobe helemaal te pakken. “Ik vind het tof om dingen te zien ontstaan. Voor mij mocht dit twee maanden duren. Geef mij nog maar een chalet”, lacht Sophie. Junior en Laura knutselen hun langverwachte bedden in elkaar. Een welgekomen geschenk na twee weken samen op een luchtmatras te slapen.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

