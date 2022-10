Niet één maar twee nieuwe sterren in de Regi Family: Arno en Melanie winnen Regi Academy in een nokvol Sportpaleis

Na een bikkelharde afvalrace die in het zonnige Marbella startte, stonden Hanne (16, Stabroek), Melanie (18, Mechelen) en Arno (22, Hasselt) zonet op het podium van een nokvol Sportpaleis tijdens Regi’s ‘Zwaartekracht’-concert. Voor de ogen van 20.400 uitzinnige concertgangers en de VTM 2-kijkers zongen ze tijdens een sing-off de longen uit hun lijf in de ultieme poging dé stem van Regi’s nieuwe hitsingle te worden. De verbazing was dan ook groot toen Regi na de sing-off niet één, maar twee winnaars van de Regi Academy aanduidde. Zowel Melanie als Arno breiden de Regi Family uit en zijn de sterren van zijn nieuwe hitsingle ‘Als Ik Mezelf Verlies’, wat dus een duet blijkt te zijn.

Melanie en Arno konden hun oren niet geloven toen ze beiden door Regi werden uitgeroepen tot de winnaars van Regi Academy. Veel tijd om van het life changing nieuws te bekomen krijgen Melanie en Arno niet. The show must go on: meteen moeten de nieuwbakken sterren alweer schitteren op het podium van een kolkend Sportpaleis om samen het duet ‘Als Ik Mezelf Verlies’ voor te stellen.

Regi: “Ik hield van begin af aan alle pistes open. Als het niveau in deze editie niet hoog genoeg lag, had de Regi Academy dit jaar gewoon geen winnaar (lacht). Maar het niveau lag duizelingwekkend hoog en het werd zelfs tot op het laatste moment moeilijk kiezen. Kiezen is verliezen, et voila, dit jaar heeft de Regi Academy twee winnaars. Arno en Melanie barsten van het talent, dus ik ben heel blij dat mijn team in één klap twee kleppers rijker is.”

