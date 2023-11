Niet 1, niet 2 maar 3 staande ovaties in de halve finale van The Voice Kids 

Wie mag er mee naar de finale van The Voice Kids? Deze cruciale vraag staat morgen centraal tijdens een zenuwslopende, spannende halve finale. Coaches Laura Tesoro, Pommelien Thijs, Coely en Metejoor hebben elk nog vier getalenteerde kandidaten in de running voor de winst. Tijdens de halve finale zullen de kandidaten individueel het podium betreden en alles geven wat ze vocaal in zich hebben. Met één nummer moeten ze hun coach overtuigen, want die mag slechts twee van zijn of haar pupillen doorsturen naar de grote finale. De kandidaten zorgen er alvast voor dat de monden meermaals openvallen met niet één, niet twee maar drie staande ovaties van de coaches tot gevolg. “Wat voor een team heb ik dit jaar? Ik heb tranen in mijn ogen omdat ik zo fier ben”, klinkt het bij Laura. En ook Metejoor is één en al oor: “The sky is the limit. Als jullie dit nu al kunnen met jullie stem, dan vraag ik me af wat er nog allemaal gaat gebeuren.”

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Vooraleer de kids het podium betreden, nemen de coaches hun eigen poulains mee op uitstap. Volgens Laura is een goede voorbereiding essentieel, en daarom neemt ze haar team mee voor een les podiumgewenning met haar choreograaf. “Ik vind het super belangrijk om een safe space te creëren. Door dingen te durven, uit te proberen en risico’s te nemen, ontstaan vaak de mooiste dingen”, vertelt Laura. Coach Pommelien organiseert een creatieve brainstorm voor haar kids. “We gaan moodboards maken. De hele picture rond het optreden is belangrijk om jezelf volledig te kunnen inleven in de song”, klinkt het. Team Coely en team Metejoor trekken er ook op uit. Dit keer worden de rollen omgekeerd en mogen de kids hun coach aan het werk zien tijdens één van hun optredens. “We gaan vandaag in mijn wereld kruipen. Ik wil een ‘taste’ geven van hoe het is om artiest te zijn”, vertelt Coely.

Met deze nummers proberen de kandidaten een plekje in de finale te veroveren:

TEAM LAURA

Ariona (14, uit Vlaams-Brabant) zingt Dernière Danse van Indila

Milena (11, uit Vlaams-Brabant) zingt Who Am I van Casting Crowns

Sipho (14, uit Oost-Vlaanderen) zingt Set Me Free van Eden Alene

Ines (14, uit Oost-Vlaanderen) zingt Never Enough van Loren Allred

TEAM METEJOOR

Sofian (14, uit Oost-Vlaanderen) zingt Chandelier van Sia

Sid (13, uit Limburg) zingt Legends Never Die van League of Legends/Against The Current

Marieke (14, uit Antwerpen) zingt Hyper van Davina Michelle

Ezra (14, uit Antwerpen) zingt River van Ochman

TEAM POMMELIEN

Dominika (10, uit Oost-Vlaanderen) zingt Heart Attack van Demi Lovato

Lize (13, uit Antwerpen) zingt Vampire van Olivia Rodrigo

Diene (14, uit Oost-Vlaanderen) zingt Ceilings van Lizzy McAlpine

Sikudhani (12, uit Antwerpen) zingt Part Of Your World (The Little Mermaid) van Halle Bailey

TEAM COELY

Miriam (12, uit West-Vlaanderen) zingt Spirit van Beyoncé

Felix (14, uit Antwerpen) zingt Breathe You In My Dreams van Trixie Whitley

Frauke (13, uit West-Vlaanderen) zingt Love Myself van Hailee Steinfeld

Nisa (14, uit Limburg) zingt Ghost Town van Benson Boone

