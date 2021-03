Niels Destadsbader en Tourist LeMC leren wat non-stop steals zijn tijdens de eerste Knockouts

“Let the Knockouts begin!” Nu vrijdag 26 maart om 20.40 breekt de volgende fase aan in The Voice van Vlaanderen. In de Knockouts nemen de kandidaten het muzikaal tegen elkaar op in groepjes van 3, met een zelfgekozen nummer. Na de drie optredens valt het verdict van hun coach, die slechts één ticket voor de Battles mag uitdelen. Coaches Natalia, Niels Destadsbader, Koen Wauters en Tourist LeMC denken best goed na over deze keuze, want door de non-stop steals kunnen de andere coaches één talent stelen van hun collega’s. En die steal-optie wordt meteen gretig gebruikt…

Alvorens de kandidaten het podium betreden, leren ze elkaar en hun coach beter kennen en worden ze overladen met tips tijdens de repetities. Koen neemt zijn team mee naar de MIA’s, het grote feest van de Belgische muziekindustrie. “Ik hoop dat ze hun ogen uitkijken tijdens de productie en feel van zo’n liveshow! Ibe staat hier straks ook op het podium en is net zoals zij begonnen met een Blind Audition”, vertelt Koen. Voor zijn eerste knockout zet hij Jill (25, St-Martens-Latem), Elke (28, Baasrode) en Joran (23, Meise) tegenover elkaar: “Elke moet zich durven laten gaan, Jill moet haar timing onder controle krijgen en Joran moet zorgen voor een interpretatie waar ik kippenvel van krijg”. Jill brengt ‘Out of Love’ van Alessia Cara, Elke waagt zich aan een uptempo nummer met ‘Lose Control’ van Meduza, Becky Hill & Goodboys en Joran zingt ‘Break My Heart’ van Finnaes.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Voor de tweede knockout van team Koen betreden Tim (27, Sint-Amandsberg), Nora (21, Bocholt) en Tini (20, Aalst) het podium. “Dit is een killertrio. Als hier niet gesteald wordt, dan weet ik het niet meer!”, vertelt Koen. “Dit zijn drie mensen waarvoor ik ook gedraaid heb. Ik kan er nu nog altijd mee gaan lopen”, lacht Niels. Tim laat zijn gitaar deze keer thuis en zingt ‘Don’t Look Back in Anger’ van Oasis, Tini zoekt de lage én hoge noten op met ‘Touch Of Glory’ van Lady Gaga en Nora zingt ‘Feel It Twice’ van Camila Cabello.

Het team van Tourist LeMC maakt een tocht door Antwerpen en krijgt daarbij het gezelschap van collega-troubadour Jos Smos van Katastroof. Nu vrijdag is Tourist LeMC als kersverse coach toe aan een eerste knockout. Daarvoor zet hij Jessica (21, Antwerpen), Lotte (20, Genk) en Ina (21, St-Gillis-Waas) samen. “In dit groepje speelt de stress heel erg mee. Ik hoop dat ze het van zich kunnen afzetten”, klinkt het bij Tourist tijdens de repetities. Jessica is in de wolken met ‘Deeper’ van Ella Eyre, Lotte mag de hoogte ingaan met ‘Shameless’ van Camila Cabello en Ina brengt ‘All The Pretty Girls’ van Kaleo, deze keer zonder gitaar.

Niels neemt zijn - voornamelijk vrouwen - team mee naar een voetbalmatch: “Ik wil duidelijk maken dat de job als artiest nooit stopt en dat je dicht bij je publiek moet blijven”, legt hij uit. Vrijdag zet hij drie sterke stemmen tegenover elkaar waarvan hij denkt dat ze meer in hun mars hebben dan hetgeen ze tot nu toe hebben laten zien: Julie (25, Willebroek), Justine (18, Zwevegem) en Anna (19, Dilsen-Stokkem). Julie gaat de gevoelige kant op met ‘Jar Of Hearts’ van Christina Perri. Anna mag het podium innemen met ‘Don’t Start Now’ van Dua Lipa en Justine moet zich van Niels durven smijten in ‘Someone You Loved’ van Lewis Capaldi.

Ook Natalia heeft een bijzondere knockout voorbereid vol girlpower: Rihanna versus Beyoncé. En daarvoor zet ze Louise (23, Ternat), Nisrine (21, Ranst) en Sarah (25, Hoegaarden) tegenover elkaar. Ook in deze fase toont Natalia zich als strenge maar rechtvaardige coach. “Timingproblemen liggen bij mij heel gevoelig”, vertelt Natalia. Al heeft ze op valreep nog verrassend nieuws, want deze knockout wordt niet met drie, maar met twee kandidaten uitgevochten…

Voor de afvallers die niet gesteald worden door één van de andere coaches, is er dit jaar nog een extra vangnet want ook Laura Tesoro mag in deze fase als vijfde coach afvallers oppikken in haar team. “Dat betekent misschien wat minder tranen in vergelijking met vorig seizoen”, lacht Koen. Het volledige traject van Laura’s team kunnen kijkers ontdekken in een nieuwe aflevering van de exclusieve spin-off ‘The Voice Comeback Stage’ op vrijdag 26 maart om 22.30 op VTM GO.

