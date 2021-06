‘Neighbours’ als nieuwe vaste afspraak bij VTM 2

‘Everybody needs good neighbours!’ En daar is ook VTM 2 het mee eens. De zender pakt vanaf maandag 14 juni uit met de legendarische Australische reeks ‘Neighbours’ als nieuwe vaste afspraak in de vooravond. Vanaf dan mogen fans zich elke weekdag om 17u45 verwachten aan nieuwe afleveringen over de avonturen van de Australische buren in Ramsay Street. Dit najaar trakteert VTM 2 de kijkers op het 35ste jubileum van de reeks met een explosieve ‘End Game’: extra juicy drama, ontelbare cliffhangers en - niet toevallig - 3 doden en 5 huwelijken. Tijdens de zomer gaat Home and Away in zomerbreak, maar blijven de fans van Australische soaps bij VTM 2 dus zeker niet op hun honger zitten. Vanaf het najaar keert Home and Away terug naar het scherm en zullen beide reeksen elkaar elke weekdag in de vooravond opvolgen.

Kristine Willems, channel manager: “We zijn heel blij dat we de topper Neighbours vanaf de zomer in ons aanbod kunnen schuiven als nieuwe vaste ‘buur’ voor Sturm der Liebe en in het najaar voor Home and Away. Het programma heeft duidelijk de kaart van de verjonging getrokken met knappe en frisse nieuwe gezichten in de cast. Natuurlijk zijn er ook de typische sterke en humoristische verhaallijnen rond de personages en hun liefdesleven, ruzies, geluk en ongeluk. Bovendien lanceren we de reeks niet alleen bij VTM 2 want wie een aflevering mist kan deze meteen na uitzending herbekijken op het gratis platform VTM GO.”

Neighbours werd op 18 maart 1985 voor het eerst uitgezonden in Australië en groeide uit tot één van de meest iconische soapseries ooit. De reeks is ondertussen wereldwijd in meer dan 60 landen een vaste waarde in ontelbare huiskamers en won ook bijna 100 awards. Bovendien hebben heel wat beroemdheden hun carrière te danken aan het programma waaronder Kylie Minogue, Jason Donovan, Natalie Imbruglia en Guy Pearce. Neighbours kende al tientallen generieken en beginmelodieën, maar de bekende woorden ‘everybody needs good neighbours’ bleven altijd behouden.

