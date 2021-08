Nederlandse tv-hit ‘B&B Vol Liefde’ komt naar VTM: Vlaamse B&B-uitbaters in het buitenland zoeken de liefde

In het buitenland leven tal van Vlaamse B&B-uitbaters de ultieme droom van velen. Op idyllische plaatsen werken ze hard om dag in dag uit gasten de tijd van hun leven te bezorgen en vertoeven ze zelf elke dag in vakantiesferen. Alleen ontbreekt er voor sommigen één belangrijk puzzelstuk om hun buitenlandse avontuur compleet te maken: de liefde. En daar gaat VTM hen bij helpen. Na het grote succes in Nederland komt VTM met een Vlaamse versie van de tv-hit ‘B&B Vol Liefde’ (werktitel). Op adembenemende locaties in Frankrijk volgt het realityprogramma de zoektocht van B&B-uitbaters naar de liefde, wat mooie, romantische, maar ook grappige en soms moeilijkere situaties met zich meebrengt.

Wie zijn die wereldse vrijgezellen die het leven leiden waar velen van dromen? De ambitieuze Arno (30), dierenvriend Stephanie (40) en enthousiasteling Isabel (57) leven als God in Frankrijk en baten er B&B’s uit, alleen missen ze een partner om hun eeuwige vakantiegevoel mee te delen en hun B&B mee te runnen. Welke Vlaamse vrijgezellen durven zich in een buitenlands liefdesavontuur te storten? En wie slaagt er uiteindelijk in om het hart van de B&B-uitbaters te veroveren? Iedereen kan zich vanaf nu inschrijven via vtm.be .

Dit zijn de eerste drie Vlaamse B&B-uitbaters die op zoek gaan naar de liefde:

Arno (30) heeft tonnen ambitie en baat B&B’s uit in Zuid-Frankrijk en Marokko

“Ik heb niet echt een type vrouw. Ik zoek gewoon iemand die bij mij past en met wie ik gelukkig kan zijn.”

Arno verhuisde op jonge leeftijd met zijn gezin naar Zuid-Frankrijk om er een B&B te openen. Na een opleiding aan een prestigieuze ruiterschool en een carrière in de ruiterswereld baat de sportieveling nu samen met zijn familie de B&B uit. Zopas opende Arno ook een gloednieuw gastenverblijf in het prachtige Marokko. Aan ambitie duidelijk geen gebrek.

Bekijk hier de oproep van Arno:

Stephanie (40) is een grote dierenvriend en runt haar eigen paradijs in Frankrijk

“Ik ben gelukkig in Voulême, maar het is de kers op de taart mocht ik dit alles met iemand kunnen delen. Een echt type heb ik niet, maar het belangrijkste is dat hij van dieren houdt en humor heeft.”

Stephanie heeft haar eigen paradijs in Frankrijk. Ze runt in het dorpje Voulême te midden van de natuur een B&B met drie kamers. Stephanie is een actieve en avontuurlijke vrouw, en heeft naar eigen zeggen geen ‘zittend gat’. Ze heeft ook een enorm hart voor dieren. Haar trouwe hond Gust wijkt geen meter van haar zijde.

Bekijk hier de oproep van Stephanie:

Isabel (57) maakt graag mensen gelukkig en woont op een immens domein in Frankrijk

“Ik ben op een punt gekomen dat er plaats is voor iemand anders in mijn leven. Een zielsverwant om hier samen heel mooie dingen te verwezenlijken.”

Isabel verhuurt verblijven op een kasteel- en vakantiedomein aan de voet van de Mont Ventoux. Het landgoed ligt in een klein dorpje en bestaat uit 27 studio’s, 17 appartementen en enkele villa’s. Isabel straalt enthousiasme uit en is een echte dierenvriend. Ze houdt van wandelingen met haar hond en kan er van genieten om mensen gelukkig te maken.

Bekijk hier de oproep van Isabel:

