Nathalie Meskens staat doodsangsten uit tussen slangen en schorpioenen

Wie ontrafelt als eerste de code van het vliegend tapijt en daarmee ook de Code van Coppens? Op zondag 20 november nemen Staf en Mathias Nathalie Meskens en Tine Embrechts en Pommelien Thijs en Francisco Schuster, mee op reis doorheen het sprookje van 1001 nacht. Maar dat sprookjes snel een nachtmerrie kunnen worden, ondervinden de bekende duo’s aan den lijve in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Code van Coppens. In de Sahara, waar het krioelt van de gevaarlijke dieren, stellen Staf en Mathias, de Ali Baba’s van dienst, het inzicht en de stoutmoedigheid van hun gasten serieus op de proef.

Een flinke portie lef blijkt immers al snel een must om uit de betoverende Oosterse themakamer te ontsnappen, want Nathalie, Tine, Pommelien en Francisco komen oog in oog te staan met slangen en schorpioenen. (Niet?) toevallig één van de grootste angsten van Nathalie Meskens. “Die vieze schorpioenen, ik heb ze nog een week gezien”, blikt Nathalie later in de studio terug. Maar zijn schorpioenen nu écht gevaarlijk? Eén iemand die het weet: Lieven Scheire. De wetenschappelijke rots in de branding van Mathias en Staf is ook dit seizoen van de partij in de studio voor extra duiding bij sommige experimenten.

Het angstzweet breekt Francisco dan weer uit wanneer hij beseft dat hij, hangend aan een rad, onder water zal moeten gaan om een code te ontcijferen. Kan Pommelien hem kalmeren? En hartsvriendinnen Tine en Nathalie kennen mekaar dan wel door en door, maar maakt dat hen ook complementair in de betoverende escape room van de broers Coppens? Dat ontdekt de kijker op zondag 20 november om 20u35 bij VTM en op VTM GO.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Code van Coppens Unlocked:

Liefhebbers van het tv-programma kunnen zich in nu ook zelf, in real life, wagen aan de raadsels van Mathias en Staf in Code van Coppens Unlocked. De broers bedachten twee levensechte escape rooms die nog tot aan het einde van de kerstvakantie te beleven zijn in de Stadsfeestzaal in Antwerpen. Meer info op www.codevancoppens.be .

Niet voor publicatie: