Natalia en Lennert Coorevits dragen hun muzikaal steentje bij in de tweede halve finale van Popquiz

Op donderdag 27 mei om 20.40 presenteert Matthijs van Nieuwkerk de tweede halve finale van Popquiz. Er is al een paar keer door vorige deelnemers op gehoopt, en nu versterkt Natalia eindelijk een duo van kandidaten. De Kempische is volgens Matthijs “de beste soulzangeres van het land met massa’s hits, gouden en platina platen. The Pointer Sisters, En Vogue, Anastasia en Lionel Richie waren blij dat zij met haar mochten optreden.” Op zijn vraag of ze - ondanks corona - iets van het afgelopen jaar heeft kunnen maken, antwoordt Natalia laconiek: “Ja, ik heb een kind gemaakt, hé?”.

Bekijk de preview hier:

De tweede persoon die de teams komt versterken, is een West-Vlaming, zanger, gitarist, songwriter, winnaar van Rock Rally én MIA, en de helft van het electro pop duo Compact Disk Dummies, Lennert Coorevits: “Ik heb geen kind gemaakt maar ik ben wél getrouwd het afgelopen jaar”, lacht hij.

De twee laatste halve finalisten zijn Renée (27) en Yo-Mara (35), twee vriendinnen uit Lokeren die elkaar perfect aanvullen. De ene is gespecialiseerd in de jaren ‘80 en ‘90, de andere in de jaren ‘70 en de kleinkunst. Hun tegenstanders zijn Hendrik (37) en Nelles (37), twee Antwerpse jeugdvrienden die van hun hobby - muziek - hun beroep maakten. Hendrik is manager van onder meer School is Cool en Amatorski. Hij betaalde ooit 500 euro voor een meet and greet met Kendrick Lamar. Nelles is docent radio en presenteert op Studio Brussel.

Deze week spelen de muzikale acrobaten Senne en Lokko en volgens Matthijs “mijn eigen Bassie en Adriaan” covers op... een doedelzak en een banjo.

Welk quizduo plaatst zich als laatste voor de finale en maakt kans op 1 jaar gratis toegang tot concerten en festivals in het hele land?

Popquiz met Matthijs van Nieuwkerk, donderdag 27 mei om 20.40 bij VTM.

De afleveringen van Popquiz zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

Omwille van de vriendschappelijke wedstrijd België-Griekenland volgende week donderdag, vindt de ultieme finale van Popquiz plaats op woensdag 2 juni om 21u45.