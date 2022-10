Natalia en Bart Kaëll vluchten met spoed naar de spoed in Het Jachtseizoen

Op donderdag 13 oktober tikt de klok voor twee nieuwe bekende Vlamingen in Het Jachtseizoen, dat week na week goed is voor ruim een half miljoen kijkers en 28,1% marktaandeel*. Deze keer moeten de jagers twee zangers zien te klissen: Natalia en Bart Kaëll. Welke trucs en strategieën schudden zij uit hun oranje mouwen om hun achtervolgers voor te blijven? Het duo verschijnt alleszins erg goed voorbereid op het appel. Van aan het Fort in Liezele vluchten ze richting Aalst, waar ze zich naar de spoeddienst van het ziekenhuis begeven. “Zij weten dat wij eraan komen”, aldus Natalia. Op het dak staat een volgende stap in hun masterplan klaar…

Een helikopter brengt Natalia en Bart Kaëll als echte diva’s tot aan een veld in Geel, vlakbij Natalia’s huis. Daar wacht een ontvangstcomité haar op: chef-kok en buurman Bart, samen met dochtertje Bobbi-Loua en zoon Apollo. “Ikke ook mee”, klinkt het wanneer Bobbi-Loua de “grote kopter” opmerkt. Chef Bart stuurt de boeven met wat kaviaar en champagne terug de baan op. Wanneer de jagers hen op het spoor zijn, blijkt de chef ook niet vies van een leugentje of twee.

Bekijk de preview hier:

Het plan van Natalia en Bart brengt de jagers helemaal van hun melk. Ze lieten niets aan het toeval over en zetten één groot complot op poten. “Ik ben helemaal in de war”, klinkt het bij Laura. “Ik vind het écht eng nu”, reageert Jamie-Lee. Maar hebben Natalia en Bart echt met álles rekening gehouden?

* Absolute cijfers op basis van live kijken + uitgesteld + herhaling, marktaandeel bij VVA 18-54.

