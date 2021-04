“Naar de lives of naar huis” in de laatste Battles van The Voice van Vlaanderen

“Nog zes battles te gaan en drie gelukzakken die mee mogen naar de liveshows!” Zo trapt host Sean Dhondt nu vrijdag, 30 april om 20.40 bij VTM, de laatste battle-aflevering van The Voice van Vlaanderen in gang. Vorige week zagen bijna 1 miljoen kijkers (live+uitgesteld) hoe de kandidaten van ‘anciens’ Koen Wauters en Natalia hevig hebben gestreden om een plekje in de liveshows. Deze week zijn de kandidaten van kersverse coaches Niels Destadsbader en Tourist LeMC aan de beurt. Ook vijfde coach Laura Tesoro kijkt nog steeds mee achter de schermen en pikt later nog talenten op uit de battles.

Alvorens de kandidaten van Niels het podium betreden, schotelt hij zijn team een workshop improvisatie voor. “Er gebeuren soms dingen rondom het podium die je niet verwacht, maar waarop je als artiest wel moet kunnen inspelen. Ze moeten durven, niet te veel nadenken en gewoon gaan!”, vertelt Niels. Als slotstuk brengen ze samen een geïmproviseerde voorstelling voor niemand minder dan… hun familie. “Ik denk dat velen onder hen liever spelen voor 300 man dan voor hun eigen familie of beste vrienden die zo kort bij hen staan.”

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

In team Niels staat er een bijzondere battle op het programma tussen Nanou en Lisa: de ene zingt het nummer ‘When I Was Your Man’ van Bruno Mars in het Engels en de andere in het Nederlands. Voor die laatste tekst is coach Niels zelf in zijn pen gekropen. Alessia en Tobe brengen dan weer een nummer over een break-up en moeten van coach Niels vooral oefenen op boze blikken. Daarenboven moeten ze hun zenuwen onder controle houden. “Ik heb ze samen gezet omdat ze me beiden hebben ontgoocheld tijdens de knockouts. Nu is het naar de lives of naar huis”, vertelt coach Niels. Anna en Sinay maken als laatste hun eigen choreografie op een stevig popnummer. Wie kan Niels overtuigen met haar stem én moves?

Ook Team Tourist gaat op pad en wordt ondergedompeld in een ‘urban-bad’ in Brussel. Na een initiatie songteksten schrijven van Tourist zelf, krijgen ze een cursus graffiti en een workshop breakdancen. “In breakdance werken ze ook met battles, uitdagen, kijken naar elkaar, podiumpresence en er durven staan. Dat zijn allemaal dingen die artiesten op het podium ook kunnen meepakken”, vertelt Tourist LeMC.

Voor de eerste battle van team Tourist zijn Thomas en Jamil aan zet. “Ik heb mijn twee soulstemmen samen gezet. Ze zijn erg aan elkaar gewaagd en gaan vechten als twee honden om een bot”, vertelt Tourist. Laura en Ilias mogen zich vervolgens inleven in een liefdesnummer voor de tweede battle. “Wie de stress onder controle weet te krijgen, wint”, klinkt het bij hun coach. Als laatste zorgen Nisrine en Jessica met een stevige dosis girlpower voor vonken en vuur op het podium.

Ook voor de afvallers is er deze week nog hoop dankzij vijfde coach Laura Tesoro. Kijkers kunnen op vrijdag 30 april om 22.30 een nieuwe aflevering van ‘The Voice Comeback Stage’ op VTM GO bekijken.

De Battles van Team Tourist:

Jamil versus Thomas: Just The Two Of Us van Bill Withers

Laura versus Ilias: If The World Was Ending van JP Saxe

Nistrine versus Jessica: Good As Hell van Lizzo

De Battles van Team Niels:

Anna versus Sinay: Don’t Call Me Up van Mable

Alessia versus Tobe: Dancing With A Stranger van Sam Smith feat Normani

Lisa versus Nanou: When I Was Your Man van Bruno Mars

