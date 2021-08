Na vier weken keihard werken, is het eindelijk zover: welk duo wint zijn Vakantiehuis for Life?

De drie laatste duo’s Amy en Erwin, Tim en Ewoud, en Lodewijk en Marcel strijden op maandag 23 augustus om 22u05 bij VTM voor hun vakantiehuis in Durbuy en gaan in rechte lijn richting de finale. De grote werken en de survival opdrachten zijn achter de rug en de vierkoppige jury komt nog één keer langs om de chalets te inspecteren voor een finaal oordeel.

Amy en Erwin zitten goed op schema, toch wegen de laatste loodjes het zwaarst: “Ik ben écht kapot. Stress heb ik niet, maar ik ben het echt kots-, kotsbeu en dat meen ik. Ik ben totaal op. Het is het zeker waard geweest maar het zal nog een tijdje duren alvorens ik gerecupereerd zal zijn”, klinkt het bij Erwin.

De laatste nacht vangt aan. Buddies Lodewijk en Marcel moeten nog een waslijst aan werken uitvoeren en besluiten de nacht door te werken want om 9u stipt moet hun chalet klaar zijn. “Ons doel was een onderhoudsvriendelijke chalet te creëren waar we met onze vrienden kunnen afspreken. Dat was het plan en dat lijkt na een nachtje doorwerken ook gelukt te zijn. Dus voor ons kan het al niet meer stuk.”

Bekijk de preview hier:

Ook Tim en Ewoud leggen nog de laatste hand aan hun chalet. Hun concept was sinds het begin duidelijk: ze wilden een ‘bear-cabin’ waar je helemaal tot rust kan komen: “Het is een beetje raar, er is ontlading omdat het nu gedaan is en we zijn echt heel blij met het resultaat.”

En dan is het tijd voor het laatste jurybezoek bestaande uit Dina, werfleider Francisco Sanchez, en Hanna en Kenny, twee technische specialisten.

De eerste chalet die ze bezoeken, is die van Lodewijk en Marcel. Als enige van de drie finalisten hebben ze bij de keuken een bar voorzien, ideaal om te aperitieven. Het dak werd geïsoleerd en de hele bovenverdieping kreeg nieuwe electriciteit.

Het volgende vakantiehuis dat onder de loep wordt genomen, is dat van Erwin en Amy. Sanchez merkt tot zijn eigen verbazing dat er heel veel vooruitgang is geboekt. Het laatste jurybezoek is voor de chalet van Tim en Ewoud en Dina is onder de indruk: “Het geeft een heel aangenaam gevoel met heel natuurlijke materialen. Het is een totaalconcept dat ze gemaakt hebben met bijzonder veel oog voor detail.”

De mening van de jury over de drie chalets is over het algemeen positief, maar er kan slechts 1 winnaar zijn. Welk duo wint zijn vakantiehuis for life?

Vakantiehuis for Life met Julie Van den Steen, finale op maandag 23 augustus om 22u05 bij VTM.

