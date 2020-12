Na uitschrijven van boete voor overdreven snelheid doet agent Francis een bekentenis: “Ik heb net ook een boete gehad”

Agenten Francis en Yann zetten morgen, donderdag 10 december om 21.50 bij VTM, een motard aan de kant met 160 km/h op de teller in Alloo bij de Wegpolitie. De boete bedraagt 155 euro. Na de controle doet Francis een bekentenis aan Luk Alloo en Yann: “Ik heb ook een boete gehad. Ik reed binnen een trajectcontrole 78 km/h waar het 70 is. Je krijgt dan nog een correctie van 6 km/h. Dus ik reed eigenlijk 2 km/h te snel. Dat is de tweede boete in mijn leven.” De vorige aflevering van Alloo bij de Wegpolitie werd ondertussen bekeken door 669.000 mensen, goed voor 35% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Wanneer agenten Gino en Griet zich iets voor 9 uur ‘s avonds begeven op de Antwerpse ring kunnen ze hun ogen niet geloven. Zes signalisatiewagens en vier vrachtwagens staan achter elkaar geparkeerd op de pechstrook. “Wat is dat hier allemaal? Die gaan toch niet op de pechstrook blijven staan? Dat kan toch niet? Het is nog geen 9 uur en ze staan hier al te verzamelen”, aldus Gino. “De pechstrook is geen verzamelplaats”, vult Griet aan.

‘Alloo e polizia sulla strada’, zo zou Alloo bij de Wegpolitie in Italië worden uitgezonden. Dat komt Luk Alloo te weten wanneer hij twee jonge mannen te hulp snelt tijdens het vervangen van een autoband: “We proberen het wiel te vervangen, maar we weten niet of we juist bezig zijn”, klinkt het. Luk kruipt mee onder de wagen en toont hen waar ze de krik moeten plaatsen.

De afleveringen van Alloo bij de Wegpolitie zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .