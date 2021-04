Na ‘huisje’ tijd voor ‘tuintje’ en ‘boompje’ in Huis Gemaakt

De Huis Gemaakt-koppels zijn voorbij de helft van de verbouwingen en de drie vervallen panden worden stilaan omgetoverd tot echte parels. Op woensdag 28 april stappen de koppels even weg van het ‘huisje’ en buigen ze zich over het bijhorende ‘tuintje’ en ‘boompje’. De duo’s nemen de tuin onder handen en mogen daar van Dina Tersago voor het eerst hulp van een familielid voor inschakelen. Rubens broer Wout snelt te hulp in Lokeren, Jerina’s zus Lenore steekt een handje toe in Kortrijk en Laakdal krijgt versterking van Kenny’s pluspapa.

De koppels kunnen rekenen op de tips en expertise van tuinarchitect Jeamie Hendrickx uit Brecht, specialist in het omtoveren van kleine of stadstuinen tot groene oases. Zijn duurzame aanpak en creatieve ideeën leverden hem in 2020 de publieksprijs op bij de uitreiking van De Vlaamse Tuinaannemer. Jeamie gaat langs bij de koppels buigt zich over hun tuinproject.

In Kortrijk droomt Harry al luidop van een authentieke houten porch met vuurkorf en bloemen. “Bèreveel bloemen.” Zo’n houten porch bouwen is echter een tijdrovende klus. Tijd die Harry & Jerina niet hebben. Maar zijn ze bereid een toegeving te doen? Ruben & Antje halen de boerenbuiten naar Lokeren, inclusief pluimvee. Kippen in de tuin, Ruben heeft er altijd al van gedroomd. Jeamie zorgt ervoor dat ze niet als een kip zonder kop te werk gaan. en wijst hen op de voor- en nadelen. In Laakdal zijn de groene vingers iets minder te bespeuren. Het plan van Kenny & Amber doet Jeamie’s wenkbrauwen fronsen. “Er stond niet veel op, buiten een vierkant voor een terras en een padje.” En ook de bloemen en planten die het koppel heeft voorzien roepen vraagtekens op. “Jullie hebben klimplanten voor de hele gemeente gekocht”, merkt Jeamie op. “We hebben enkel naar de prentjes gekeken”, luidt de reactie van Amber. In Laakdal is er dus nog werk aan de winkel.

Kenny & Amber waren vorige week het eerste Huis Gemaakt-koppel dat een kamerprijs van 2.000 euro op zak mocht steken. Deze week is er opnieuw extra verbouwbudget uit te delen voor de beste badkamer, die de koppels vorige week hebben opgeleverd. De moeilijkste verbouwing van allemaal, waardoor enkele koppels niet tijdig klaar raakten. Worden ze daar nu op afgerekend? Gert en Cerina gaan langs om de uitgevoerde werken grondig te inspecteren en duiden één winnaar aan…

GERT VOORJANS KIJKT BINNEN IN HET INTERIEUR VAN EEN BEKENDE VLAMING IN ‘HUIS GESMAAKT MET GERT VOORJANS’ OP VTM GO

Wie na Huis Gemaakt helemaal warm loopt voor alles wat met interieurvormgeving te maken heeft en altijd al eens heeft willen binnenkijken in de interieurs van bekende Vlamingen, zit goed bij VTM GO. In de exclusieve reeks ‘Huis Gesmaakt met Gert Voorjans’ gaat interieurarchitect Gert Voorjans elke week op bezoek bij bekende Vlamingen en neemt hij onomwonden hun interieur onder de loep. Wat springt uit het oog en wat kan er beter? Deze week zet een nieuw bekend gezicht de deuren van zijn of haar crib met plezier open. De kijkers kunnen samen met Gert raden in welk interieur ze terecht zijn gekomen en mee binnenglippen in het huis van de bekende Vlaming. ‘Huis Gesmaakt met Gert Voorjans’ is elke woensdag na de aflevering van Huis Gemaakt te zien op VTM GO.