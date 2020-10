Laura Tesoro onder de indruk: “Ik kom hier uit als een nieuw mens”

Julie Van den Steen, Bart Kaëll, Niels Albert, Sean Dhondt en Laura Tesoro hebben er vroege, late en nachtshifts opzitten in het ziekenhuis. Morgen, woensdag 21 oktober om 20.40, is het tijd voor een tussentijdse evaluatie. Met die feedback kunnen ze aan de slag tijdens de laatste week van hun stage.

Tijdens de evaluaties willen de mentoren vooral weten hoe de bekende Vlamingen zelf terugkijken op hun eerste weken als verpleegkundigen. Laura voelt zich helemaal in haar nopjes: “Thuis kijken ze met grote ogen als ik vertel wat ik hier al allemaal heb gedaan. Ik sta er zelf ook van versteld wat ik al heb kunnen leren. Ik vind het super interessant en had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden en mij er zo in thuis zou voelen. Ik kom hier echt uit als een nieuw mens.”

Niels krijgt tijdens zijn evaluatie één duidelijk werkpunt mee: stiptheid. “Ik heb nooit in mijn leven vaste uren gehad. Ik ben als wielrenner altijd zelfstandige geweest.” Al is zijn humoristische kant de stagementoren ook niet ontgaan. “Niels is iemand die zeer sociaal is. Hij maakt mensen ook aan het lachen en dat is leuk om te zien”, vertelt stagementor Lynn.

Na de evaluaties is het tijd voor actie. Op de afdeling materniteit verzorgt Julie samen met stagementor Nathalie een vrouw met een zwangerschapsvergiftiging. Bart mag voor het eerst de volgende ploeg briefen over één van zijn patiënten. Hij ontmoet ook Devn, een transman die een belangrijke stap heeft gezet in zijn transitie. Sean draait ondertussen mee in leefgroep 3 en gaat samen met de kinderen een middagje zwemmen.

De afleveringen van Een Echte Job zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .