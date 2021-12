Na een loodzwaar parcours breekt het moment van de waarheid aan: wie wint De Sterkste Handen?

Vorige week was te zien hoe De Brekers de overwinning van de ploegencompetitie binnenhaalden. Morgen, dinsdag 21 december om 20u35, gaan Nancy, Magnus, Bjorn en Daisy de laatste rechte lijn in richting de finale. En daarin is er maar plek voor drie kandidaten. Tijdens een vermoeiende race tegen de klok in de Haven van Antwerpen gaat de groep van vier naar drie. En dan breekt het moment van de waarheid aan: wie blijft als allerlaatste overeind in de individuele competitie? Wie mag zich de winnaar van De Sterkste Handen noemen en gaat naar huis in een gloednieuwe elektrisch aangedreven bestelwagen ter waarde van 66.000 euro.

Daisy, Bjorn, Magnus en Nancy ondergaan nog één test voor ze aan de eindstrijd kunnen starten. “Deze proef zal bepalen wie er doorgaat naar de finale van De Sterkste Handen”, kondigen Natalia en Sergio aan. De kandidaten moeten om ter snelst 3 paletten vullen met 4 pakketjes en die met de heftruck op de juiste plaats in de rekken zetten. De drie snelste gaan naar de finale. “De druk wordt groter en je kansen kleiner. Er is geen optie meer om over te werken dus het moet meteen goed zijn”, vertelt Nancy. “Het waren zware weken, we hebben veel meegemaakt en gezien. Nu is het moment van de waarheid”, vult Bjorn aan.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Het parcours om tot in de finale te geraken was loodzwaar. Er waren ups en downs, momenten van vreugde en diepe teleurstelling. Op de mijnsite van Beringen verzamelen de finalisten en vechten ze om de titel van De Sterkste Handen. En die eindstrijd is bikkelhard… De kandidaten moeten een parcours afleggen vol ‘obstakels’, zo moeten ze een trap vervolledigen, een muur afbreken en over containers klimmen. Wie als eerste op de rode knop aan het einde van het parcours duwt, wint. En die spannende strijd loopt voor één van de drie finalisten op de valreep mis…

