Muzikaal spektakel tijdens eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen

Na de zenuwslopende Blind Auditions, Knockouts en Battles staan de vijftien talenten van coaches Laura Tesoro, Mathieu Terryn, Jan Paternoster, Natalia en Koen Wauters te trappelen om de laatste fase van hun muzikale avontuur bij The Voice van Vlaanderen in te gaan. Met één nummer en enkel hun stem moeten ze dit keer niet alleen hun coach maar ook de kijkers thuis overtuigen. Elke coach beloont één van zijn pupillen meteen met een plek in de volgende show, de kijker kiest zijn favoriet gratis via vtm.be of via sms naar 6677. Voor het derde teamlid stopt het avontuur. 10 stemmen treden dus aan in de tweede liveshow. Vanaf de derde liveshow telt enkel nog de stem van televisiekijkend Vlaanderen. Tijdens de finale op vrijdag 23 december moeten de finalisten alles op alles zetten voor de eindoverwinning. Wie steekt 25.000 euro op zak en mag een eigen single opnemen?

Wie nog staat te trappelen om het podium terug te betreden, is host An Lemmens. Zij is na haar zwangerschapsrust terug van weggeweest en krijgt tijdens de liveshows het gezelschap van jong geweld Aaron Blommaert en Gloria Monserez. Het duo vangt backstage de kandidaten op voor en na elk optreden terwijl ze hun grote droom nastreven.

Team Laura Tesoro mag nu vrijdag de spits afbijten. Coach Laura sprokkelde de voorbije weken kandidaten voor haar eigen team die niet werden meegenomen door de andere vier coaches in The Voice Comeback Stage. Zo viel kandidaat Ashley bijvoorbeeld af tijdens de Blind Auditions maar staat hij dankzij Laura toch in de eerste liveshow. Hoe brengen haar drie kandidaten het er vanaf op het grote podium? Naast de toppers uit de verschillende teams trakteert niemand minder dan hitkanon Metejoor de kijkers op een optreden. Hij brengt zijn gloednieuwe single ‘Wat Wil Je Van Mij’ en brengt daarvoor ook Hannah Mae mee.

Met deze nummers strijden de kandidaten voor een plek in de tweede liveshow:

TEAM NATALIA

Ruben (19, uit Geraardsbergen): When I Was Your Man van Bruno Mars

Louise (24, uit Affligem) - Believe van Cher

Julot (19, uit Herenthout) - Love Me Now van Kygo ft. Zoe Wees

TEAM KOEN

Johan (38, uit Leopoldsburg) - Set Fire To The Rain van Adele

Rosann (21, uit Sluis) - Dat Heb Jij Gedaan van Meau

Louise (21, uit Kluisbergen) - Running Up That Hill van Kate Bush

TEAM JAN

Marilou (16, uit Schorisse) - No One Knows van Queens Of The Stone Age

Wesley (19, uit Stavele) - Suspicious Minds van Elvis Presley

Ilaria (18, uit Gent) - Snap van Rosa Linn

TEAM MATHIEU

Kaat (21, uit Bornem) - Forget Me van Lewis Capaldi

Evert (28, uit Kalmthout) - Gran Torino van Jamie Cullum

Yente (18, uit Erembodegem) - Liability van Lorde

TEAM LAURA

Néhémie (23, uit Geraardsbergen) - Cry Me A River van Justin Timberlake

Ashley (24, uit Diepenbeek) - Warrior van Oscar And The Wolf

Tessa (22, uit Welle) - Love In The Dark van Adele

