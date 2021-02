Muziekicoon Willy Sommers laat als eerste de covers van de andere artiesten ‘in zijn hart’

Belgische artiesten, Belgische muziek en een Belgische locatie. In het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek brengen Willy Sommers, Geike Arnaert, Tourist LeMC, Cleymans & Van Geel, Emma Bale, Ronny Mosuse en Bert Ostyn van Absynthe Minded één grote liefdesverklaring aan elkaars nummers. Beginnen doen de artiesten op maandag 15 februari om 20.40 bij VTM. Dan laten ze hun muzikale creativiteit voor het eerst los op het oeuvre van muziekicoon Willy Sommers, koning van het Vlaamse lied. Wat maken de anderen van de nummers van Willy? Kiezen ze voor een monsterhit of een verborgen parel? Eén ding is zeker: met de nummers van Willy zijn meezingers nooit ver uit de buurt.

Aan nummerkeuze is er alvast geen gebrek. Willy’s palmares bestaat uit maar liefst 500 nummers waaronder talloze hits die jong en oud moeiteloos meezingen. Voor de zanger zelf springt er alvast één nummer uit: “Mijn absolute favoriet is Als een Leeuw in een Kooi.” En het is die monsterhit waarmee Cleymans & Van Geel aan de slag gingen: “Het is een geweldig nummer. We hebben er voor geijverd om dit te mogen zingen en zijn heel blij dat we dit nu kunnen doen”, vertelt het duo.

Ook Geike Arnaert brengt een nummer uit Willy’s ‘Tien Om Te Zien-periode’. Als klein meisje bleef ze speciaal wakker voor dit programma. Ze brengt een eigen soulful versie van Het Water is Veel te Diep in het Engels, al duurt het even voor de artiesten het nummer herkennen…

Emma Bale, de jongste van de bende, zette de tekst van Laat De Zon In Je Hart volledig naar haar hand en toverde het nummer om tot een bijzonder intieme versie: “Ik zong dat altijd in de scouts. Ik heb het helemaal aangepast omdat ik er mijn eigen stempel op wou drukken. Het heet nu Lay Your Heart. De thematiek is dezelfde, al is het geen polonaise meer maar een heel traag schuurlied.” Bert Ostyn koos voor de classic der classics: Zeven Anjers, Zeven Rozen. Hij injecteerde wat ruigheid in zijn versie én een speelse knipoog die de andere artiesten weten te waarderen.

Niet alleen bekende hits passeren de revue, ook minder bekende nummers worden onder handen genomen. Ronny Mosuse ontdekte een verborgen parel waarvan hij wou dat hij die zelf had geschreven. “Jenny was een nummer op de B-kant in de jaren 70 en ik vraag me echt af waarom niemand dit ooit heeft opgemerkt als potentiële wereldhit.” Hij dompelde de song onder in een ‘jazzy-vibe’, die duidelijk in de smaak valt bij Willy. “Ik heb nu deze versie gehoord en ik ga dat nummer terug uit de schuif halen tijdens concerten!”, lacht hij.

Tourist LeMC koos, na de nodige twijfel en experimentjes, eveneens voor een minder bekend nummer. “Al je nummers waar een leeuw in voorkomt, heb ik onder handen genomen. Maar er was altijd iets wat me tegenhield tot ik plots een nummer tegenkwam waarmee ik meteen een klik had.” Hij brengt ‘Ik hou van U zoals je bent’ met een erg catchy refrein en introduceert daarbij zelfs een gloednieuwe move…

Afsluiten doet ‘the master himself’ met een portie magie, letterlijk: “Ik ga Magie brengen van Philippe Robrecht. Als ik dit aankondigde bij Tien Om Te zien dacht ik altijd: dit nummer had ik zelf willen maken.”