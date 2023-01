Mummie kaapt ochtendradio’s en laat in absolute primeur haar stem horen

Vlaanderen werd vanochtend wakker met een intrigerend audiofragment op de radio. Alle ochtendshows kregen een bijzonder plaatje toegestuurd van een nieuwe Masked Singer: Mummie. Verschillende zenders onderbraken hun uitzending om haar song te laten horen en zo ook in absolute primeur haar echte stem op Vlaanderen los te laten. Mummie zong Bad Romance van Lady Gaga, het nummer dat ze ook in de eerste show van The Masked Singer op vrijdag 3 februari zal zingen. Wat volgde was een spervuur aan verdachten. Want welke celeb zit verborgen onder de windels van deze nieuwe figuur?

Beluister de echte stem van Mummie hier:

Wie is Mummie?

Mummie leidt een mooi en luxueus leven in haar Egyptisch paleis. Er is slechts één probleem: haar laatste relatie was 1700 jaar geleden, met haar farao. Ze is dus al heel lang single. Mummie doet er alles aan om het hart van een man te veroveren. Desondanks haar windels, is uiterlijk heel belangrijk voor haar. Zo bestelt ze make-up, gaat ze naar de kapper en doet ze aan sport. Ze zit ook op Tinder. Mummie heeft het niet zo voor andere vrouwen, want dat zijn concurrenten. Ze is strijdvaardig en competitief. Heel erg bezig met zichzelf.

“Heeey boys! Coucou, ik ben Mummie. Excuseer? Hoor ik daar oud en versleten? Niks van, ìk ben een echte yummy mummie! Ok, op papyrus ben ik misschien een paar eeuwen oud, maar geef toe: ik ben toch een behoorlijk bevallige bejaarde? Mijn beautyrituelen heb ik helemaal gecoverd en van uitdroging heb ik ook amper last. Mijn relatiestatus? Tja, laat ons zeggen ‘het is ingewikkeld’. Mijn laatste romance was ten dode opgeschreven, oh mes femmes, wat een histoire… Die farao bleek eerder een fara-no. Hoog tijd voor een ander spoor. Dus de jacht is open! Wie wordt de man van mummie? Nieuwsflash aan alle mooie mannen: met jullie heb ik nog grootse plannen!”

The Masked Singer: vanaf vrijdag 3 februari om 20u35 bij VTM.