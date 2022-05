“Moeilijkste jurymoment tot nu toe” in Huis Gemaakt

Huis Gemaakt gaat in één rechte lijn naar de finish. Op donderdag 26 mei moeten de koppels nog één grote hindernis overwinnen om te kunnen starten aan de allesbepalende finaleweek. In het deadlineweekend worden in de panden drie fonkelnieuwe keukens geleverd en kan de afwerking beginnen. De verbouwers zetten alles op alles om de laatste kamerprijs van 2.000 extra budget binnen te slepen. En dat werpt vruchten af, want de jury staat voor een aartsmoeilijke keuze. “Dit is het moeilijkste jurymoment tot nu toe”, aldus Hadisa. “De koppels zijn aan elkaar gewaagd en de keukens ook”, vult Gert aan. Wie haalt de kamerprijs binnen en gaat met een goed gevoel de finaleweek in?

Anaïs & Cedric hebben in Antwerpen wilde plannen. Zij kozen voor een roze keuken. Het betegelen van de vloer bracht hun stresslevel naar ongeziene hoogte, maar na een paar ingrepen kan er nu eindelijk verder gewerkt worden. Al dreigt de werf opnieuw even stil te liggen voor een belangrijke bezoeker: Anaïs’ oma en bekende sopraan Erika Pauwels.

Eline & Younes deinzen niet terug voor gedurfde kleuren in hun interieur. De woonkamer is knaloranje en in de eetkamer gaan ze voor een groot, groen kleurvlak. Eline wil de eetkamer helemaal in Chinese stijl inrichten en haalt daarvoor de Oosterse lamp terug boven, die door Gert werd afgekeurd in de woonkamer. Komt ze deze keer wel tot haar recht?

Het gebeurt niet vaak, maar in Boortmeerbeek worden Alexia & Emiel even stil wanneer hun nieuwe keuken wordt geleverd. “Ik heb voor het eerst het gevoel dat we het huis ook kunnen verliezen”, mijmert Alexia. “De realiteit komt dichterbij. We gaan knallen want ik wil dit niet afgeven. Echt niet!” En dus gaat het koppel in de keuken voor niets minder dan perfectie. De tegels in de keuken lijken al helemaal perfect te hangen. Maar misschien is niet alles wat het lijkt?

