‘Mister Durbuy’ Marc Coucke komt langs en deelt de eerste punten uit in Vakantiehuis For Life

Na een uitdagende eerste game kon elk duo vorige week de sleutels van zijn eigen chalet op de kop tikken. Helaas hangt er aan die droomchalet nog een fikse verbouwing vast. En die begint met… afbraakwerken. Terwijl de sloop- en breekwerken volop bezig zijn, moeten de duo’s zich ook voorbereiden op de komst van het eerste jurylid. Niemand minder dan Marc Coucke, eigenaar van Les Jardins de Durbuy, komt langs om het concept van de chalets te beoordelen en de eerste punten uit te delen. “Er staan hier 237 huisjes en ze zijn allemaal verschillend. Het belangrijkste is het verhaal dat ze willen vertellen met hun chalet en het gevoel dat ze willen uitstralen. Het ideale vakantiehuisje is een waar iemand zich goed voelt”, vertelt Marc Coucke.

Hartsvriendinnen Anke en Sophie hebben een glashelder concept in gedachten: ze willen zich focussen op vriendengroepen die samen een gezellige tijd kunnen doorbrengen in hun chalet. Om hun concept compleet te maken, hebben ze nog een speciale eyecatcher in gedachten. “We gaan zelf een bar maken waar je samen met je vrienden rond kan hangen. En we hebben ook plek voor een ‘rave cave’”, lachen ze.

Bekijk de preview hier:

Lobke en Mats pakken het iets rustiger aan. “We willen de natuur naar binnen trekken. Onze slagzin is dan ook: binnen buiten, buiten binnen. Kort en krachtig”, vertelt Mats. Nadat alle duo’s hun concept hebben voorgesteld, is het tijd voor de eerste punten. Wie kan jurylid Marc Coucke het meest bekoren?

Tussen het bezoek van ‘Mister Durbuy’ door, starten de duo’s aan de eerste afbraakwerken. Junior en Laura werden opgezadeld met het eerste bouwnadeel en moeten 24u aan elkaar vastgeketend werken. En dat blijkt niet altijd even gemakkelijk. Mariam en Asma kregen dan weer het bouwvoordeel cadeau en kregen één dag de hulp van twee levende sloophamers bij de afbraakwerken. Dylan en Glenn die hen dat voordeel cadeau deden, hebben geen spijt van hun beslissing. “Ik heb het gevoel dat we nog niet hard hebben moeten werken om voor te staan op de rest”, klinkt het bij het duo.

