Miss Poes pakt het kroontje van The Masked Singer 2022

Tien weken lang wist ze bij de speurders en bij kijkend Vlaanderen mist te strooien over haar echte identiteit. Al die tijd joeg ze haar aaibaarheidsfactor de hoogte in en blies ze iedereen weg met haar straffe stem. Geen wonder dat Miss Poes de grote winnares is van The Masked Singer 2022. Eén vraag rustte vanavond nog op ieders lippen: wie verstopt zich achter het masker? Dat bleek Camille te zijn, de 20-jarige zangeres die zowel solo als met #LikeMe en Regi al op grote podia stond. De slotaflevering van The Masked Singer was een finale vol verrassingen, want ook de maskers van Ridder en Konijn vielen af. De gangster bunny moest als eerste zijn identiteit prijsgeven en van achter het masker verscheen politicus Conner Rousseau. Ridder verzilverde een tweede plek en die was weggelegd voor 2 Fabiola-zangeres Loredana.

Miss Poes bewees in de finale moeiteloos in de voetsporen te treden van Beyoncé en Mariah Carey en bezorgde de speurders kippenvel over heel het lichaam. Na haar overwinning hield ze het dan ook niet droog, zo blijkt uit Behind The Mask op VTM GO. “De winnares van The Masked Singer? Ikke? Wat een eer! Dat is echt zot!”, aldus Camille. Ze vertelt ook hoe het kostuum van Miss Poes tot stand is gekomen. “Toen de kleedsters bij mij thuis kwamen liep mijn eigen kat hier rond. Normaal zou Miss Poes een gevlekte kat zijn, maar de vacht van Miss Poes is dus gebaseerd op mijn eigen huisdiertje. De zware staart bezorgde Camille wel wat stress. “Als ik een klein beetje bewoog schoof die naar de kant en drukte zo hard op mijn buik dat ik bijna niet kon zingen. Toen ik op de grond moest vallen dacht ik echt: ‘Dit nummer moet gedaan zijn want ik kan niet meer (lacht)’.” Dat ze The Masked Singer heeft gewonnen kan Camille nog altijd niet geloven. “Als ik terugkijk op het hele parcours kan ik niets anders zeggen dan dat ik zo dankbaar ben dat ik dit heb mogen doen. Ik heb het met twee handen vastgegrepen en mijn grenzen heel erg verlegd. Ik denk dat ik in die vijf maanden meer ervaring heb opgedaan dan dat ik al had in mijn hele leven. Ik wil dit gewoon morgen terug opnieuw doen, wat een ervaring!”

Bekijk de ontmaskering van Miss Poes hier:

Gouden Ridder Loredana pakt het zilver

Helaas geen goud voor de gouden Ridder, die niemand minder dan 2 Fabiola-zangeres Loredana bleek te zijn. Zij sloot The Masked Singer af met een grote smile op het gezicht. “Toen ze mij vroegen heb ik 2 meter boven de grond gesprongen”, vertelt ze in Behind The Mask. Loredana was dan ook meteen verliefd op haar Ridder-pak, net zoals Patje. “Ik heb altijd van Ridder gehouden”, klonk het bij hem. Ridder viel vooral op met haar typische looppas en dat had vooral met de stijfheid van het pak te maken. “Show na show word je meer één met het pak. Ik kon mijn armen niet naast mij laten hangen, dus leek het altijd precies alsof ik ajuinen onder mijn armen had. Als ik naar huis ging, had ik mijn armen nog altijd een beetje zo.” Loredana blikt met trots terug op het parcours dat ze heeft afgelegd. “Dit is zo uniek naast het 2 Fabiola-gebeuren dat ik allemaal met mijn schatje Patje heb mogen doen. The Masked Singer is toch helemaal anders en iets dat ik voor altijd in mijn hart ga houden. Als ik zie wat ik hier heb mogen meemaken, dat heeft me nog meer opgefleurd. Ik besef dat muziek echt mijn leven is. Voor mij zal ik altijd Riddertje blijven.”

Bekijk de ontmaskering van Ridder hier:

Conner Rousseau ontpopt zich als wit Konijn van The Masked Singer

Conner Rousseau zorgde voor dé verrassing van dit seizoen bij de speurders, wiens mond openviel van verbazing. In Behind The Mask vertelt de Vooruit-voorzitter hoe het er achter de schermen aan toe ging, waarom het ‘gangster bunny’-pak bij hem paste en hoe hij zijn geheim verborgen hield voor collega Frank Vandenbroucke. “Ik heb hier toch een paar weken over nagedacht”, vertelt hij. “Je kan er ook met niemand over babbelen om af te toetsen. Ik dacht: ‘Ik lig er toch na 1 aflevering uit en dan heb ik dat ook eens meegemaakt, dus waarom niet? Dit is een once in a lifetime experience. Ik ben ook maar een jonge gast die graag eens nieuwe dingen probeert. Ik heb het geproefd en het heeft enorm gesmaakt.” De camera’s volgden Conner ook op stressmomenten, zoals tijdens de zangles of eerste staging. “Ik was super zenuwachtig omdat ik voor het eerst luidop moest zingen in een studio. Op dat moment keek in vanop het podium in de zaal en had ik door waar ik mee bezig was. ‘Fuck, this shit is for real. Hier is no way back. Toen had ik wel even paniek.” De voorzitter van Vooruit is alleszins blij om The Masked Singer te hebben meegemaakt. “Als ik moet kiezen tussen voorzitter zijn of ‘gangster bunny’ voor heel mijn leven kies ik wel voor voorzitter. Maar wel een voorzitter waar toch een kleine ‘gangster bunny’ inzit.”

Bekijk de ontmaskering van Konijn hier:

Ontdek het hele verhaal van Camille, Loredana en Conner Rousseau nu in Behind The Mask op VTM GO of op woensdag 23 maart om 20u35 bij VTM.

