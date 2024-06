Milo bereikt razend spannende ontknoping in de seizoensfinale

Overleeft Koen (Tom Dingenen) de ijzingwekkende val van de trap in de repetitiezaal van Kosmos, nadat hij Hilde (Karlijn Sileghem) achtervolgde? Wat vertelt Milo (Camille Dhont), die getuige was van het incident, tegen de politie? Welke snode plannen heeft Lou (Sieg De Doncker) in petto, die zijn breekpunt bereikt heeft en wrok koestert tegenover zijn broer Liam (Mathias Mesmans)? Wat gebeurt er met Milo, die bezwijkt onder de immense druk die op haar schouders rust? Zal No Direction, die het zonder Milo lijkt te moeten stellen, het toonmoment wel halen? Durft Nora (Elise Bundervoet) Rik (Stef Poelmans) te vertellen dat hij ontvoerd werd door mensensmokkelaars en dat zij zijn moeder is? En kan Rik uit de handen van de politie blijven? De seizoensfinale van Milo op vrijdag 21 juni om 20.05 bij VTM belooft het antwoord op deze vele vragen. De fans kunnen genieten van een extra lange aflevering, voor de telenovelle er even tussenuit gaat deze zomer.

De serie met actrice en popsensatie CAMILLE in de hoofdrol, zette dit eerste seizoen de sterke telenovelle-traditie van VTM voort met mooie scores op alle gebied: met een marktaandeel van gemiddeld 49% op de jongere doelgroep 15-24 zorgde de telenovelle het voorbije jaar voor een monsterscore, en ook op VVA 18-54 scoort de reeks sterk met 33%. Milo, goed voor een gemiddelde van 435.000 kijkers per aflevering *, is ook op VTM GO een toptitel: met 13,3 miljoen views sinds de start van het programma (inclusief VTM GO+), doet enkel Familie het beter.

Op vrijdag 21 juni valt het doek over het eerste seizoen, en zo ook misschien over het toonmoment van de popgroep No Direction, wanneer de werkdruk Milo te veel wordt. De vele repetities met de groep en Robyn - die opnieuw doet alsof ze haar stem verloren is -, backing vocal zijn bij Liam, een businessplan opstellen voor de bakkerij van haar papa, de zorg voor haar oma die dement aan het worden is, en dan nog eens de stress die het misschien wel fatale ongeluk van Koen teweegbrengt: Milo trekt het niet meer en valt flauw tijdens haar werk in de cafetaria van Kosmos. Maar zonder Milo ziet No Direction het platencontract misschien wel aan haar neus voorbij gaan. Ook Liam zit met de handen in het haar, want liefst treedt hij op met Milo. De stikjaloerse back-up backing Jasmien beseft dat maar al te goed en vindt in Liams broer Lou een bondgenoot om wraak te nemen op zowel Liam als Milo… En Nora begeeft zich op gevaarlijk terrein wanneer ze haar zoon Rik, gangster bij de wapenhandelaars, de waarheid wil vertellen, ettelijke minuten voor hij overmeesterd kan worden door de politie.

Op vrijdag 21 juni komen alle verhaallijnen samen in de seizoensfinale, om 20.05 bij VTM en op VTM GO.

Album met muziek van Milo te koop vanaf vrijdag 21 juni

​Op vrijdag 21 juni, de dag van de seizoensfinale, komt het album uit met de muziek uit het eerste seizoen van de telenovelle. Via https://lnk.to/MiloSeizoen1 kan het album aangekocht worden op The Music Store en is het digitaal te beluisteren via de verschillende muziekplatformen. Verder is het album vanaf vrijdag 21 juni ook overal fysiek te koop.

No Direction en Liam deze zomer op zomertour met hun hits uit Milo

​Deze zomer gaan No Direction (Evelyne Chen, Héritier Tipo, Luka De Baets, Antje De Rop en Line De Dauw) en Liam (Mathias Mesmans) op zomertour. Samen staan ze op verschillende podia in Vlaanderen en brengen ze de muziek uit het eerste seizoen van de telenovelle. Zo zullen ze onder andere te zien zijn op Pennenzakkenrock, Genk On Stage, Moen Feest en het Rijversfestival.

Niet voor publicatie: