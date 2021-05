“Mijn leven was de moeite niet meer”: slachtoffers van zware pesterijen getuigen in Alloo

1 op de 6 kinderen in Vlaanderen worden tijdens hun jeugd gepest en 1 op 30 wordt zelfs dagelijks gepest. De gevolgen kunnen dramatisch zijn. In de laatste aflevering van Alloo bezoekt Luk Alloo morgen, woensdag 5 mei om 22.00 bij VTM, drie mensen die kampen met donkere gedachten na zware pesterijen.

Milan werd vanaf zijn 13 jaar gepest omwille van zijn seksuele geaardheid en omdat hij zwaarlijvig was. “Lachende scholieren gooiden afval naar mij en ik kreeg stoute opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd. Ik was plots de jongen met het probleem, de pestkoppen werden met rust gelaten.” Milan vereenzaamde en werd overmand door donkere gedachten. Uiteindelijk greep zijn moeder in. “Tijdens een les over zelfmoord crashte ik en wilde ik niet meer naar school. Mijn moeder heeft me van die school weggehaald. Zonder de steun van mijn ouders was ik er niet meer.”

Bekijk de video hier:

Schaney was amper 10 jaar toen ze donkere gedachten kreeg. “Ik werd op school verbaal en fysiek gepest omdat ik klein van gestalte was. Er kwam niemand voor mij op. Ik deed op jonge leeftijd een eerste poging om er niet meer te zijn. Uiteindelijk werd ik 2,5 jaar opgenomen in de psychiatrie. Momenteel gaat het beter met mijn zelfbeeld, maar de negatieve gedachten sluimeren nog steeds in mijn hoofd. Mijn doel is nu om jongeren met psychische problemen te begeleiden. Het probleem rond mentale kwetsbaarheid wordt onderschat.”

Sabrina had al op jonge leeftijd donkere gedachten. “Ik werd gepest op school en wilde een einde aan mijn leven maken. Later is manische depressie bij mij vastgesteld. Na overspel en een burn-out op mijn werk kreeg ik terug zwarte gedachten. Ik wilde al zes keer uit het leven stappen omdat ik geen zelfvertrouwen meer heb. Nu heb ik een goede relatie en mijn kinderen zien mij graag, maar desondanks blijven de trauma’s uit het verleden mijn leven bepalen.”

