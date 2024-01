Midseizoensfinale van Familie eindigt met een dramatische knal, maar ook met een langverwachte kus

De midseizoensfinale van Familie werd vanavond een thriller van jewelste. Het kwam tot een heftige confrontatie tussen Daniel (Pepijn Huysmans), Jelle (Maarten Cop), Jamila (Jools Jatta Janssens), Samira (Belinda Voorspoels) en Benny (Roel Vanderstukken). Het werd een confrontatie op leven en dood, die eindigde met een schot waarbij Benny roerloos op de grond bleef liggen. Een fataal schot? Dat zal maandag duidelijk worden. Maar er was ook plaats voor romantiek, want bij twee personages kwam het uiteindelijk tot een langverwachte kus.

Bekijk de ontknoping hier:

Spilfiguur van de avond was Daniel, de fraudeur die Jamila als geldezel gebruikte en zo misdaadgeld doorsluisde. Wanpraktijken die Jelle ontdekte, waardoor hij zelf in de tang van Daniel kwam te zitten. Terwijl Daniel nog steeds op vrije voeten was, werkte Jelle in het grootste geheim samen met inspecteur Kennis (Maureen Vanherberghen) om hem in de val te lokken. Dat plan mislukte echter faliekant. Samira en Benny voelden onheil in de lucht hangen en Benny besloot Jelle te volgen. Zo belandde hij midden in de politie-operatie. Daniel hield Jamila onder schot, maar Benny ving de kogel op. Met alle gevolgen van dien. Overleeft Benny het schot of kent de midseizoensfinale een nóg dramatischere afloop?

Na vanavond lijkt Familie ook een liefdeskoppel rijker te zijn. Aan het einde van een passionele tango kwam het dan toch tot een langverwachte kus tussen Louise (Charlotte Sieben) en Brahim (Amine Boujouh). De kijkers zagen hen de voorbije weken steeds dichter naar elkaar toe groeien en nu lijken ze eindelijk aan hun gevoelens toe te geven. Vormen Louise en Brahim straks een nieuw stel of was het een eenmalig vuur dat opflakkerde?

