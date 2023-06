Michiel, Bert en Martijn zijn de eerste drie boeren in het nieuw seizoen van Boer zkt Vrouw

Dina Tersago gaf gisteravond in het kasteel van Wimmertingen het startschot van het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw. Melkveeboeren Michiel (27) en Martijn (35) en vlasser Bert (28) maakten er kennis met de andere 3 boeren én met Dina, die hen hopelijk aan een tof lief kan helpen binnenkort.

Vrienden en familie vertelden een woordje over Michiel, Bert en Martijn en de kijker thuis mocht even mee de styling ruimte in, want Dina organiseert een fotoshoot om de boeren op hun opperbest aan het liefdesavontuur te laten starten. Dat resultaat zal te zien zijn in oproepaflevering 2 op maandag 19 juni om 20u35 bij VTM. Terwijl Dina samen met de mannen een gepaste outfit koos, nam ze de tijd om uit te zoeken hoe ze in het leven staan en wat ze zoeken in de liefde. Een overzichtje:

MICHIEL DUBUCQ (27)

​Melkveeboer uit Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)

De 27-jarige Michiel - Bucky voor de vrienden - is een jonge, vlotte, knappe en harde werker. Hij combineert zijn job als melkboer in het familiebedrijf, met een functie als technieker. Hij is één van de weinige veeboeren in Vlaanderen die de wereld heeft gezien want Michiel houdt van reizen en andere culturen opsnuiven. Ondanks dat hij een sociale man is die zeer graag gezien wordt, durft hij vaak niet zelf op een vrouw afstappen. Maar misschien wel als hij de ware zou tegenkomen, want Michiel gelooft in liefde op het eerste gezicht. Zijn droomvrouw is een zelfstandige, naturelle avontuurlijke dame die begrijpt dat hij niet graag in zijn zetel ligt te luieren. “Dat kan ik nog genoeg als ik met pensioen ben (lacht)”.

Bekijk hier het oproepfilmpje van Michiel:

BERT VERMEERSCH (28)

​Vlasser uit Oeselgem (West-Vlaanderen)

De goedlachse Bert heeft 9 jaar geleden samen met zijn twee broers het ouderlijk vlasbedrijf overgenomen. Bert is van het type ‘goeie babbelaar en crème van een gast die als het op vrouwen aankomt, erg verlegen wordt’. Zowel zijn beste vriend als zijn zus schreven hem in omdat hij in de liefde al eens toe durft te klappen en dus wel een handje hulp van Dina Tersago kan gebruiken. Hij zoekt een naturel meisje dat begrijpt dat familie en het vlasbedrijf heel belangrijk zijn voor hem. “En wie goed kan koken, heeft een klein streepje voor (lacht)”.

Bekijk hier het oproepfilmpje van Bert:

MARTIJN KESTERS (35)

​Melkveeboer uit Bree (Limburg)

De 35-jarige Martijn, immer sociaal en goedgezind, werkt samen met zijn ouders op hun melkveebedrijf in het Limburgse Bree. Hij is een hopeloze romanticus met maar één droom: een vrouw en kinderen. Hij investeerde enorm in het bedrijf zodat hij dankzij automatisering toch goed een sociaal leven kan onderhouden en de nodige aandacht aan een relatie kan schenken. Zijn droomvrouw heeft veel energie, schwung, en moet kunnen lachen en gek doen. Of hoe Martijn het zelf zegt: “Iemand die zo wat een tetter heeft, dat trekt mij wel aan (lacht)."

Bekijk hier het oproepfilmpje van Martijn:

Heeft Michiel, Bert of Martijn nu al je hart veroverd of wil je één van hen graag leren kennen? Surf dan als de bliksem naar vtm.be/boer-zkt-vrouw en schrijf je in. De andere drie boeren, Sanne, Niels en Manuel, worden uitgebreid voorgesteld in oproepaflevering 2 op maandag 19 juni om 20u35 bij VTM.

