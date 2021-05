Metselaar Marleen bereikt een hoogtepunt op de werf: “De laatste steen is gelegd!”

“Dat appartement blijft hier nog heel lang staan en gaat zeker nog 100 jaar mee!” Morgen, dinsdag 18 mei, zetten metselaar Marleen en haar collega’s in Lady Bouwers de eindspurt in naar de laatste steen. “We krijgen nu frieten als lunch omdat het vandaag ‘meiboomviering’ is. Dat is wanneer het bovenste punt van de bouw bereikt is. Er wordt dan altijd iets gedaan.” Marleen geeft zichzelf voor de volle 100%, maar verliest een goede werkhouding nooit uit het oog: “Zie eens hoe die mannen voorovergebogen staan… En ‘s avonds hebben ze dan zeer aan hun rug. Ik ga altijd door mijn knieën zoals een ‘kikvors’. Ik ben niet de oude rot, maar het oud zot!”, lacht ze.

Op de bouwwerf in het Brusselse bestuurt Evi de torenkraan vandaag vanop de grond. En dat loopt niet van een leien dakje… “Mannen willen niet altijd luisteren naar mij. Ze moeten het maar weten dan. Nu hebben ze 22.000 keer meer werk”, klinkt het. Als enige vrouw op de werf heeft Evi naar eigen zeggen ook zo haar privileges: “Deze toiletten zijn eigenlijk voor de mensen die hier vergaderen. Ik ga niet op zo’n werftoilet. Daar zitten misschien 300 mensen per dag op!”

Bij vloerders Jolien en Claudia staat er een zware klus op de planning. Ze moeten 80 vierkante meter oprit en parking vloeren van een riante villa. Snel smeren en op de tanden bijten is de boodschap: “Binnen smeren we ongeveer 6 mm en hier zal het eerder 10 zijn. Het gewicht dat je moet verzetten met je handen is dus veel groter. Het zijn ook grotere steentjes en straffere lijm”, vertelt Claudia.

