Metejoor heeft instant spijt na knaller van een Knockout in The Voice Kids: “Ik ben gejost!”

Het belooft een muzikaal spektakel te worden op vrijdag 3 november bij VTM. Dan betreden een nieuwe lading getalenteerde kandidaten de arena van The Voice Kids voor de tweede Knockouts. Coach Metejoor is in zijn nopjes met zijn powerteam en kijkt uit naar de ‘boys-Knockout’ met trio Lars (14, uit West-Vlaanderen), Mirko (13, uit Limburg) en Ezra (14, uit Antwerpen) in de hoofdrollen. Lars betovert het publiek met zijn meeslepende versie van ‘Controle’ van Zoe Wees. Mirko, de mysterieuze performer, brengt een explosieve versie van ‘You Raise Me Up’ van Josh Groban. Terwijl Ezra uitgedaagd wordt met ‘The Show Must Go On’ van Queen. Na deze knaller van een Knockout zijn de vier coaches diep onder de indruk van het talent. Vooral coach Metejoor heeft onmiddellijk spijt van zijn beslissing om het trio samen te voegen. “Ik ben gejost! Mensen verklaren mij zot omdat ik jullie drie heb samengezet. Ik was hier heel bang voor.” Hij moet zelfs zijn hulpcoaches raadplegen om deze moeilijke knoop door te hakken. Wie gaat er door naar de halve finale voor team Metejoor?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Ook coach Laura maakt het zichzelf niet gemakkelijk. Zij zet ‘mini’s’ Estée (11, uit Oost-Vlaanderen), Milena (11, uit Vlaams-Brabant) en Camille (10, uit Oost-Vlaanderen) samen voor een Knockout. “Het zijn drie dames met pit. Ze zijn super jong maar dat zou je niet zeggen als je hen hoort zingen. Ze hebben alle drie een klok van een stem”, vertelt Laura. Camille zingt ‘Believer’ van Imagine Dragons, Milena brengt ‘You Say’ van Laura Daigle en Estée stapt het podium op met ‘As It Was’ van Harry Styles. Na de Knockout staat Laura voor een hartverscheurende keuze…

Ook deze Knockouts komen aan bod:

Knockout Team Laura:

Ariona (14, uit Vlaams-Brabant) gaat de mysterieuze toer op met ‘Back To Black’ in de versie van Oscar And The Wolf.

Ella (14, uit West-Vlaanderen) pakt uit met ‘Narcissist’ van Lauren Spencer-Smith.

Milà (12, uit Antwerpen) smijt zich volledig met ‘Fall In Love With An Alien’ van The Kelly Family.

Knockout Team Coely:

Laurence (14, uit Oost-Vlaanderen) steekt ‘Wings’ van Birdie in een eigen, uniek jasje.

Nisa (14, uit Limburg) laat haar powerstem horen met ‘Angels Like You’ van Miley Cyrus.

Eline (12, uit Henegouwen) stapt uit haar comfortzone met het nummer ‘Rise Up’ van Miley Cyrus.

Knockout Team Pommelien:

Saar (14, uit Oost-Vlaanderen) brengt plezier en dans naar het podium met ‘You’re The One That I Want’ van John Travolta & Olivia Newton-John.

Sikudhani (12, uit Antwerpen) verrast met ‘The Winner Takes It All’ van ABBA.

Olivia (10, uit Vlaams-Brabant) raakt een gevoelige snaar met ‘1 Step Forward, 3 Steps Back’ van Olivia Rodrigo.

