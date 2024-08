Metejoor, Erika Van Tielen, Lotte Heijtenis en Hans De Munter vervoegen de Milo-cast

Wat gebeurt er met Liam (Mathias Mesmans) en Milo (CAMILLE), nadat Lou (Sieg De Doncker) een aanslag op zijn broer pleegde, waarvan ook Milo het slachtoffer werd? De seizoensfinale van de eerste reeks van Milo liet de fans op het puntje van hun stoel achter. Op maandag 2 september om 18u20 ontdekken zij eindelijk hoe Liam en Milo het ervan afbrengen, en welk lot de drugsverslaafde Lou beschoren is. Met o.a. Hans De Munter, Lotte Heijtenis, Erika Van Tielen en Metejoor himself, doen veel nieuwe gezichten hun intrede in de muzikale telenovelle. En veel nieuwe personages, betekent ook veel kakelverse verhaallijnen. Samen zorgen ze voor onverwachte koppels, eerste kussen, een huwelijk, ongeplande zwangerschappen, een uit de hand gelopen undercoveroperatie en liefde, heel veel liefde…

Nadat gouden stem Milo het in het succesvolle eerste seizoen van cafetariamedewerkster tot backing vocal van één van de grootste Vlaamse popsterren schopte, ontpopt ze zich in seizoen twee tot een volwaardige ster in de spotlights. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. En terwijl iedereen op het einde van seizoen 1 dacht dat het verhaal rond slechterik Koen (Tom Dingenen) is afgehandeld, krijgt het een onverwacht staartje wanneer een nieuw personage de wereld van Milo komt binnenwandelen: Roxanne, een rol van Erika Van Tielen (De Kotmadam, Familie, Crimi Clowns,...). Zij sluipt Kosmos binnen als administratieve hulp, maar papieren en ordners kunnen haar gestolen worden. De diamanten van Hilde, dààrop heeft ze het gemunt. Roxanne is vastberaden af te maken wat haar overleden vriend Koen niet lukte. Over exen gesproken: ook Lotte Heijtenis, bekend van o.a. Jes, Dubelleven en Zot van A., maakt haar opwachting als Kim, een ander ex-lief van Koen.

Terwijl Liam (Mathias Mesmans) Milo (CAMILLE) steeds meer vlinders bezorgt, voelt ook grootmoeder Alice (Katelijne Verbeke) zich een verliefde tiener: nu ze lijdt aan dementie, verhuist Alice naar een woonzorgcentrum, waar ze medebewoner Georges leert kennen, een rol die is weggelegd voor Hans De Munter. George is de vader van Maud (Karen Damen) en grootvader van Robyn (Antje De Rop) en Victorine (Luka De Baets). Een stamboom die de zaken er niet echt eenvoudiger op maakt.

En wat Metejoor komt doen in deze telenovelle? Hij speelt gewoon zichzelf en geeft privéles aan Milo om haar blokkades te overwinnen. Metejoor - toe aan zijn acteerdebuut - gelooft keihard in Milo en stelt voor haar in te schrijven voor de prestigieuze zangwedstrijd Europop.

Deze, en nog véél meer verhaallijnen, in het tweede seizoen van de telenovelle Milo, vanaf 2 september van maandag tem donderdag om 18u20 bij VTM en op VTM GO.

Niet voor publicatie: