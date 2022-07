Meteen opvallende bekentenissen in eerste week van ‘Waarheid, Durven of Doen’

‘Waarheid, Durven of Doen’ is terug en zorgt van maandag tot donderdag voor zomerse gezelligheid. Tv-gezicht Astrid Coppens, acteur Mathias Vergels, voormalig wereldkampioen veldrijden Niels Albert en professioneel basketbalspeelster Julie Vanloo bijten de spits af op maandag 25 juli om 21u35 bij VTM. Astrid komt als eerste aan in de magische Oranjerie in Kortrijk, die vol lampionnen hangt waarin de uitdagingen van de avond verscholen zijn. Voor Niels Albert is het een blij weerzien met zijn mede-bondgenoot uit De Verraders. Tussen de gerechten door volgen ook de eerste pittige vragen: “Wie zag de gevangenismuren al eens van binnenuit?” Waarop twee gasten hun verhaal achter de tralies uit de doeken doen… "Ik zat de hele nacht in de cel...", biecht Astrid Coppens op. "Het was de langste nacht van mijn leven …"

Bekijk hier de preview:

Ruth Vandenberghe, de burgemeester van Kortrijk, komt de eerste gasten van het programma verwelkomen in haar Leiestad. Haar opdracht? Het viertal enkele streekgerechten blind laten proeven én raden. Wie onderscheidt de smaak van de Gulden Sporen-praline of de Kalletaart?

Ook de rest van de week belooft het er pittig aan toe te gaan in de Oranjerie. Op dinsdag 26 juli maken Nicolas Caeyers, Sieg De Doncker, Saartje Vandendriessche en comedian Jade Mintjens het gezellig met een zelfgemaakt menu. Op woensdag 27 juli worden Christoff, Roger van Damme, Aagje Vanwalleghem en Tinne Oltmans uitgedaagd en op donderdag 28 juli sluiten Loredana, Henk Rijckaert, Kirsten Flipkens en Junior Planckaert de week af.

‘Waarheid, Durven of Doen’ van maandag 25 tot en met donderdag 28 juli om 21u30 bij VTM. De afleveringen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

