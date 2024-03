Melkveeboerin Sanne kiest voor Boris, Robin en Jimmy

VLNR: Boris, Robin, Sanne en Jimmy

De kijker kon er niet om uit op zondagavond 10 maart: de Bocholtse boerin Sanne is al zo lang vrijgezel dat de aandacht van zo veel kandidaten tegelijk best overweldigend was. Cupido Dina Tersago regelde een alpacawandeling en tijdens die trip gleden de grootste zenuwen van Sanne af, met enkele leuke babbels tot gevolg. Bart en Tom, twee mannen die in de namiddag pas konden aansluiten, gooiden al hun charmes nog in de strijd maar het mocht niet meer baten: Sanne koos even later voor Boris (28, Peer), Robin (32, Smetlede) en Jimmy (32, Borgloon). Zij namen ondertussen voor een weekje hun intrek op de boerderij. Dat het ijs nog steeds niet helemaal gebroken is, was duidelijk in deze tweede aflevering van Boer zkt Vrouw. Nog werk aan de winkel dus, alvorens Cupido raak kan schieten!

Bekijk hier het keuzemoment van Sanne:

Niet voor publicatie: