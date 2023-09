Meer dan 5 miljoen kilometer op de teller: Vlaamse Lady Trucker Patsy trotseert de Amerikaanse wegen

Ze zijn de koninginnen van de weg en they rule the world: van Amerika naar Canada, langs Duitsland en Nederland, tot in de kleinste uithoeken van Vlaanderen. De power women in ‘Lady Truckers’, vanaf donderdag 14 september om 21u40 bij VTM 2, kruipen opnieuw achter het stuur van hun tien- én twintigtonners om de uitdagende en door mannen gedomineerde truckerswereld door een vrouwelijke bril te tonen.

In de eerste nieuwe aflevering steekt ‘Lady Truckers’ de Atlantische Oceaan over. De Vlaamse Patsy (Hawaii, 57 jaar) trotseert al meer dan 20 de uitgestrekte landschappen van Amerika - hét truckersland bij uitstek - en neemt de kijkers mee aan boord van haar gigantische truck. Patsy, één van de amper 8 procent vrouwelijke truckers in de VS, staat voor een pittige rit van 3.360 kilometer. Dagelijkse kost voor de gepassioneerde Lady Trucker, die 8 maanden per jaar onafgebroken het land doorkruist en al meer dan 5 miljoen kilometer op haar teller heeft staan. Eenzaam is Patsy gelukkig nooit: haar gepensioneerde Hawaiiaanse man is haar trouwe passagier.

Bekijk de preview hier:

Ook in Vlaanderen combineren nieuwe gezichten en oude bekenden hard, fysiek werk met vrouwelijke charme en finesse. Lady Trucker Mariska (Kruishoutem, 46 jaar) vervoert bedrijfsverpakkingen. Ze staat beroepsmatig vaak stil, maar maakt van elke file een feestje. Caro (Zoersel, 28 jaar) is na een opvallende carrièreswitch - ze was tot voor kort hondentrimster - nog maar een jaar truckchauffeur. Momenteel rijdt ze met de vuilniswagen, maar deze pittige dame heeft nog grote dromen. Linda (Lommel, 37 jaar), die in het vorige seizoen van Lady Truckers met een truck vol patatjes het land doorkruiste, vervoert nu bier. Maar één ding zal nooit veranderen: Linda kruipt steeds piekfijn uitgedost en met een perfecte manicure achter haar stuur.

