Meer dan 2000 darters strijden vandaag voor een felbegeerde plek in de allereerste VTM 2 Darts Academy

Vlaamse darters staan duidelijk te springen om hun darttalent te tonen, verder te ontwikkelen en om - wie weet - hun eerste stappen in het professionele dartcircuit te zetten. Vandaag nemen maar liefst 2.048 darters deel aan de selectieproeven van de VTM 2 Darts Academy, waarmee de zender Belgisch darttalent wil stimuleren en naar een topniveau wil brengen. Aan de Medialaan in Vilvoorde, dé thuishaven van Darts bij VTM 2, scherpt de massa kandidaten momenteel de pijlen. Tijdens een uiterst pittige proef krijgen zij slechts één kans om te bewijzen dat ze een plek in de VTM 2 Darts Academy verdienen. Wat die proef precies inhoudt, komen de darters pas te weten vlak voor ze aan de oche gaan staan. De spanning hangt dan ook in de lucht. De lucky few die de aartsmoeilijke proef met glans doorstaan, stoten nog dezelfde dag door naar de tweede ronde. Daar worden hun dartskills beoordeeld door voormalig topdarts Erik Clarys himself, die het aanstormend talent in de VTM 2 Darts Academy zal trainen, begeleiden en evalueren.

Erik Clarys: “Met de VTM 2 Darts Academy zoeken we mensen die het tot professioneel darter willen én kunnen schoppen, en die ons land binnen het internationale circuit kunnen verdedigen. We willen verdoken en gepassioneerde talenten door middel van een intensief trainingsproces beter maken en wie weet wel de nieuwe Dimi’s en Kims kweken. De lat ligt dus hoog. Heel hoog. De selectieproef is dan ook niet van de minste en test de kandidaten op het scherpst van de snee. We verwachten dat vandaag zo’n 1 à 5 procent van de kandidaten zal slagen.”

Bekijk via deze video hoe het eraan toegaat op de VTM 2 Darts Academy:

VTM 2 lanceert haar Darts Academy met één doel voor ogen: méér Belgisch talent in het professionele circuit en in topwedstrijden krijgen. Wie na vandaag de selectie van Erik haalt, krijgt de kans om onder zijn hoede te groeien en zijn of haar darttalent verder te ontwikkelen. Erik vliegt er meteen in, want de eerste trainingen gaan volgende week van start. In januari levert de Academy haar eerste lichting darters af. Vervolgens dekt VTM 2 ook hun kosten om te kunnen deelnemen aan de Q-School, het officiële kwalificatietoernooi waarin spelers strijden om een tour card. Darters met zo’n tour card op zak, mogen twee jaar lang deelnemen aan alle Professional Darts Corporation-toernooien.

