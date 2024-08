Medisch Centrum West keert na 30 jaar terug bij VTM, met Kürt Rogiers in de hoofdrol

Het werd in de nineties één van de meest iconische ziekenhuisseries aller tijden en dertig jaar later opent Medisch Centrum West opnieuw zijn deuren. Deze keer met niemand minder dan Kürt Rogiers in een van de hoofdrollen. Kürt trekt dus opnieuw een witte doktersjas aan, bijna 20 jaar nadat hij dokter Filip Driessen vertolkte in de al even iconische VTM-serie Spoed. In Medisch Centrum West geeft hij gestalte aan psychiater Casper en schittert hij naast Nederlandse topacteurs zoals Susannah El Mecky, Frans van Deursen, Beau Schneider, Saskia Temmink, Lieke van den Broek en Quiah Shilue. De serie toont de spannende, hectische en harde realiteit van het ziekenhuisleven, maar ook de liefde en toewijding van het personeel aan de patiënten op de spoedafdeling.

In Medisch Centrum West staan de artsen en verpleegkundigen van de spoedafdeling elke dag klaar voor hun patiënten, ondanks de druk van reorganisaties en een verhardende samenleving. Kürt Rogiers speelt psychiater Casper, een man die vooral op zijn intuïtie vertrouwt, wat hem door zijn collega’s niet altijd in dank wordt afgenomen…Daarnaast heeft Casper gevoelens voor zijn collega Rose (Saskia Temmink), maar hun professionele relatie en haar huwelijk staan hem in de weg. Bloeit er uiteindelijk toch iets moois tussen hen?

Kürt Rogiers: “Twintig jaar na mijn rol in Spoed, trek ik opnieuw mijn doktersjas aan voor Medisch Centrum West. Het is een leuke uitdaging om in een totaal andere rol te kruipen dan mijn vertrouwde personage Lars bij Familie. Ook het samenwerken met Nederlandse acteurs, zoals bij Costa, maakt dit avontuur extra bijzonder. Zelf was ik vroeger gigantische fan van de reeks en ben ik dan ook dankbaar voor de unieke kans om hieraan te mogen meewerken. Medisch Centrum West brengt het nostalgische ziekenhuisdrama helemaal terug. Kijkers kunnen zich verheugen op een serie die hen gegarandeerd op het puntje van hun stoel zal houden!”

Medisch Centrum West is een productie van Talpa TV in samenwerking met VTM. De opnames van de reeks zijn ondertussen achter de rug. Medisch Centrum West gaat dit najaar van start bij SBS6 en is later ook te zien bij VTM. Wanneer precies, wordt later bekendgemaakt.

