Mediapersoonlijkheid Zara McDermott onthult de geheimen van Ibiza

Ibiza, het is niet alleen een topbestemming voor vele Belgen deze zomer, maar ook het onderwerp van Telefacts Zomer op woensdag 3 en donderdag 4 juli om 22.20 bij VTM. Het Spaanse eiland heeft naast een geweldige natuur veel te bieden, zeker voor feestvierders. Maar de laatste jaren trekt het meer en meer influencers en kapitaalkrachtige mensen aan. Birgit Van Mol duikt achter de schermen van de populaire bestemming.

Een feestje in een bekende club waar ook wereldsterren komen, kost je makkelijk tussen de 1000 en de 2000 euro. En dat nieuwe geld heeft ook een invloed op de criminaliteit. Zo zijn er bendes die gespecialiseerd zijn in het stelen van dure horloges, anderen beroven villa’s die onder meer vol designerkledij hangen. Ze betalen bijvoorbeeld poetsvrouwen om een raam te laten openstaan, zodat ze vlot binnen geraken. En ook drugsdealers zijn er bijzonder actief. Ze verkopen onder andere roze cocaïne op straat, of via de sociale media.

De Britse televisiepersoonlijkheid en BBC-medewerkster Zara McDermott verblijft het hele seizoen op Ibiza en gaat onder andere mee op pad met de politie, spreekt met een invloedrijke drugsdealer, een advocaat die gespecialiseerd is in het verdedigen van zware criminelen en een conciërge die werkt voor de superrijken.

Ibiza, de andere kant van het feesteiland, op woensdag 3 en donderdag 4 juli in Telefacts Zomer bij VTM en op VTM GO.

Bekijk hier de trailer:

