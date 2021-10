Mayday! Mayday! Imke Courtois & Dominique Persoone en Bab Buelens & Giovanni Kemper maken een noodlanding in de jungle

Vorige week ontsnapten Adriaan, Jeroen, Gers en Laura voor de ogen van 806.000 kijkers net aan een voederbeurt aan de leeuwen van de Fektup zoo, goed voor 36,2% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld). Nu zondag 31 oktober staan er twee nieuwe duo's klaar om opgesloten te worden in de heerlijk geschifte escape rooms van Staf & Mathias. Imke Courtois & Dominique Persoone en Bab Buelens & Gio Kemper zijn Amerikaanse spionnen die dringend vanuit Moskou terug naar Washington moeten vliegen met een geheime aktentas.

Imke heeft al grote twijfels nog voor de eerste seconden beginnen weg te tikken: "Er zijn bepaalde dingen die ik niet zo leuk vind. Ik heb het echt niet voor spinnen en kleine ruimtes." Staf en Mathias hebben enkele minuten eerder de vogelspin Hector verstopt in de jungle en kijken elkaar bedenkelijk aan. Dominique Persoone is meer op zijn gemak: "Stel dat je niet uit die escape room geraakt, met wie wil je daar dan liever verblijven dan met Imke?" Bab en Gio kennen elkaar van Steracteur Sterartiest. "Wij kunnen samen eigenlijk heel goed lachen", weet Bab. "Alleen weet ik niet of dat hier nu van pas gaat komen", grapt Gio.

Met een bang hart stappen de spionnen duo's op het vliegtuig naar Washington maar ze komen onderweg in zwaar onweer terecht. Het vliegtuig maakt een noodlanding en de duo's belanden in het midden van de jungle. Halen ze tussen de kannibalen en vogelspinnen hun innerlijke Tarzan boven? Of zitten ze voor altijd vast in de rimboe? Afspraak op zondag 31 oktober om 19u55 bij VTM.

Bekijk de preview hier:

