“Max, ik ben gewoon de max”: Jacques Vermeire wekt Max na 30 jaar eenmalig tot leven op het Tien Om Te Zien-podium 

Het mooie weer (eindelijk!) doet uitkijken naar een zwoele zomer. En waar breng je de zomer in België beter door dan aan onze kust? Naast het geluid van de rollende golven, nieuwsgierige meeuwen en de verleidelijke lokroep van strandverkopers die ijsjes verkopen, weerklinkt er van 15 tot 25 juli ook muziek in Westende. Heel wat artiesten brengen er op het Tien Om Te Zien-podium muzieknummers: van de Vlaamse superhits van het moment, nostalgische classics én internationale toppers. Pommelien Thijs, CAMILLE, Omdat Het Kan & Average Rob, Sam Gooris en Berre bevestigden intussen hun komst en ook Frans Bauer maakt z’n opwachting. Zakt ook af naar de kust in juli: Jacques Vermeire. Maar liefst dertig jaar na het succes van de kaskraker ‘Max’ wekt hij het gelijknamige hoofdpersonage eenmalig opnieuw tot leven voor Tien Om Te Zien.

In 1994 kwam ‘Max’ uit, een Vlaamse film met in de hoofdrol niemand minder dan Jacques Vermeire als Max de Keukeleire. De filmcomedy staat nog steeds op nummer 11 in de lijst van meest succesvolle Belgische films en de titelsong ‘Max’ scheerde dertig jaar geleden hoge toppen in de Vlaamse hitlijsten. Tijdens Tien Om Te Zien trekt Jacques nog één keer zijn tangoschoenen uit ‘Max’ aan en dat voor het eerst in dertig jaar.

Jacques Vermeire: “De zolen van de dansschoenen die ik dertig jaar geleden in Max droeg vertonen intussen wat slijtage, maar mijn heupen zijn nog even soepel als in 1994. Ik zal wel de liedjestekst van 'Max' moeten opfrissen en opnieuw instuderen, want het nummer is even snel als een tango op turbo. En ik beloof bovendien nog iets speciaals tijdens mijn act...”

Bekijk hier het optreden van Jacques Vermeire 30 jaar geleden bij Tien Om Te Zien:

Wie het Tien Om Te Zien-feest niet wil missen, markeert 15, 16, 17, 18, 22, 23 en 24 juli dus best met stip in zijn zomeragenda. Jong en oud kunnen gratis komen meezingen en dansen met hun favoriete artiesten aan De Rotonde van Westende. En voor wie het écht een beetje meer mag zijn, zijn er tickets beschikbaar voor de Golden Circle of voor de Party Zone via vtm.be/tickets . De concrete uitzenddata worden later bekendgemaakt, net als de volledige en exacte line-up van Tien Om Te Zien.

Niet voor publicatie:

• Interviewaanvragen of phoners via lisa.van.de.velde@dpgmedia.be

• De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be

• Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/458457?auto_play=false&pip=false&single_play=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>