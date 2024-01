Matteo Simoni en Sergio Herman duiken in de modder tussen krokodillen op zoek naar delicatesse van Costa Rica in Sergio Over De Grens

In Sergio Over De Grens pakt sterrenchef Sergio Herman morgenavond zijn koffers samen met één van de populairste acteurs in Vlaanderen: Matteo Simoni. Matteo is zot van acteren en houdt van avontuurlijke reizen. Maar zijn echte passie is surfen. Daarom sleurt Sergio hem mee naar Costa Rica, waar de golven hoog zijn en de lekkerste lekkernijen zó uit de natuur komen. Voor Sergio is Costa Rica nog onontgonnen terrein, al heeft hij voor Matteo wel een hoop verrassingen in petto. Maar om sommige exclusieve smaakbommetjes te scoren, moeten de heren wel wat opofferen…

Smaakavonturiers Sergio en Matteo gaan tijdens hun reis op zoek naar het ultieme kopje koffie in de bergen van Costa Rica. Een off-road jungletocht brengt hen naar een koffieplantage op 1300 meter hoogte. Verder heeft Sergio zijn zinnen gezet op pianguas, schelpen die enkel in de Costa Ricaanse modder tussen de mangrovewortels van de Terreba Sierpe Wetlands groeien. "We mogen op avontuur met de vissersvrouwen op zoek naar piangas. Ik heb er nog nooit gezien of geproefd. Maar we moeten er wel iets voor doen…", onthult Sergio. En dat is geen loze belofte, want om deze lokale delicatesse te proeven, moeten ze zich met blote handen in de modder wagen tussen de krokodillen en slangen. Eens aangekomen op locatie, begint Sergio plots zelf te twijfelen of hij wel in de modder wil duiken. Maar de klok tikt genadeloos door, want de schelpen kunnen alleen bij hoog water geplukt worden. Het wordt een race tegen de klok en als ware competitiebeesten organiseren de heren zelfs een wedstrijdje tussendoor… Zijn de inktzwarte schelpen echt alle moeite waard?

Costa Rica brengt twee van Matteo’s grootste passies samen: eten en surfen. Vooral zijn broer Rafael heeft die laatste passie aangewakkerd. “Ik surf voor mijn broer. Hij is ooit een jaar naar Australië gegaan. Toen ik 18 jaar was, ben ik voor 5 weken naar diezelfde plek gegaan. Ik ben in de zee gaan liggen op de plek waar hij surfte en ik heb mensen opgezocht die hem kenden. Ik surf door hem.” Matteo vertelt ook over hoe hij zijn vriendin Loredana leerde kennen, over zijn rol als Dennis Black Magic in de film Zillion en het strenge dieet dat hij toen moest volgen en over het verlies van zijn broer. “Wat ik me herinner is de donkerte die van de ene dag op de andere in het gezin zit. De zwarte kleur van verdriet.”

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

