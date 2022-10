Mathieu weet niet wat hij hoort en wat doet Joost Zweegers in The Voice van Vlaanderen?

Nog één week en The Voice van Vlaanderen schakelt een versnelling hoger. Nu vrijdag 28 oktober en zondag 30 oktober worden de laatste plekjes in de teams van Jan Paternoster, Natalia, Koen Wauters en Mathieu Terryn gevuld. Op vrijdag breekt een speciaal moment aan voor coach Mathieu. Eén van zijn eigen nummers, Denk Maar Niet Aan Morgen, wordt door kandidaat Robbe (21, uit Rijmenam) in een eigenwijs Engelstalig jasje gestoken.“Toen ik besliste om dit nummer te brengen, wist ik nog niet dat Mathieu ook zelf in de draaistoelen zou zitten. Dat maakt het nu dus extra spannend”, vertelt Robbe. En ook Mathieu weet even niet wat hij hoort. “Ik ben van mijn melk”, klinkt het.

Bekijk hier de preview uit de aflevering van vrijdag:

Op zondag neemt niemand minder dan Joost Zweegers, de zanger van Novastar, plaats op het podium. Zonder dat de coaches het weten, doet hij zich voor als kandidaat. “Ik heb op alle mogelijke plekken gestaan. Maar wat ik nog nooit gedaan heb, is zingen voor mensen die met hun rug naar me toe gedraaid zitten. Ik dacht dat ik het helemaal niet spannend zou vinden maar nu ik hier zit, voel ik me precies echt een kandidaat”, lacht Joost. Staat het gehoor van de coaches op scherp en herkennen ze meteen wie er achter de micro staat?

Wie op zondag wél een plekje in de Knock-Outs wil veroveren, is Ashley (24) uit Diepenbeek. Aan showbizz-ambitie alvast geen gebrek binnen het gezin. Zo was zus Juwell finaliste voor Miss België 2022 en deed broer Joshua mee aan Temptation Island. Ashley zelf wil graag doorbreken in de muziekwereld. “Ik ben begonnen met muziek na het overlijden van mijn moeder. Ze zei altijd: als je mijn aanwezigheid wil voelen, pak dan je gitaar en ik zal altijd meeluisteren”, vertelt Ashley. Kan hij de coaches doen draaien met ‘Circles’ van Post Malone?

Deze kandidaten schitteren tijdens de negende Blind Auditions op vrijdag 28 oktober:

Louise (25, uit Gent) studeert jazz-zang aan het conservatorium. Daarbuiten werkt ze in een bloemenwinkel om een extra centje bij te verdienen. Via The Voice wil ze vooral de popwereld ontdekken en extra podiumervaring opdoen. Ze zingt ‘You Lost Me’ van Christina Aguilera.

Isis (21, Poederlee) was vroeger heel timide maar voelt zich ondertussen klaar om het grote podium te betreden. Ze hoopt vooral coach Natalia te overtuigen met ‘Best Part’ van Daniel Caeser & H.E.R.

Matthias (37, uit Kortrijk) is singer-songwriter en steekt liedjes graag in een eigenwijs jasje. Voor zijn Blind Audition begeleidt hij zichzelf op de gitaar en brengt hij een vertraagde versie van ‘Save Your Tears’ van The Weeknd.

Manno (20, uit Arendonk) houdt van zingen en mode. Ze stapt het podium op in haar zelfgemaakte outfit en zingt ‘Warrior’ van Demi Lovato.

Brandon (28, uit Aalst) is een zingende boekhouder. Hij begon al op jonge leeftijd te zingen in de kerk, in een gospelkoor. Brandon wil de coaches aan het swingen krijgen met ‘Maria Maria’ van Santana.

Swell (26 jaar uit Dion-le-Val) volgt The Voice al jaren en wil nu graag zelf haar kans wagen met ‘The Look You Give That Guy x Coup de Soleil’ van Angèle. Met dat nummer brengt ze haar moedertaal, het Frans, samen met het Engels.

Mayté (18, uit Aalst) studeert modetechnologie in Gent. Muziek heeft haar door een moeilijke periode op school geholpen. “Ik werd gepest maar door muziek voelde ik me zelfzekerder”, vertelt ze. Ze zingt ‘Reckless’ van Madison Beer.

Deze kandidaten wagen hun kans tijdens de laatste Blind Auditions op zondag 30 oktober:

Jasmin (21, uit Beringen) deed mee aan het vorige seizoen van Regi-academy en schopte het toen tot in de finale. Ze waagt nu haar kans in The Voice met ‘Crazy’ van Gnarls Barkley.

Jordy (25, uit Utrecht) deed al mee aan The Voice in Holland en wil nu zijn kans wagen in België. Hij zingt ‘You Are The Reason’ van Calum Scott, speciaal voor zijn vriend. “Ik heb veel moeite gehad om mijn seksualiteit te accepteren, maar door zang kwam ik erbovenop”, vertelt hij.

Karo (35 uit Gent) heeft twee passies: het Frans en muziek. Ze stapt het podium op met een perfecte combinatie van die twee en wil de coaches doen draaien met ‘Amsterdam’ van Jacques Brel. En ook in haar outfit schuilt nog een uniek verhaal…

Jessica (22, uit Antwerpen) kwam vorig seizoen terecht in team Tourist en viel net voor de liveshows af. Dit keer wil ze het tot in de liveshows schoppen. Ze zingt ‘Issues’ van Julia.

Julot (19, uit Herenthout) is al van kindsbeen af bezeten door muziek en hoopt van zingen haar job te kunnen maken. Stoot ze door met ‘Don’t Know Why’ van Norah Jones?

Miki (35, uit Brugge) komt uit Macedonië en deed daar mee aan een talentenshow waarbij hij 2de werd. “We hadden een contract getekend met het tv-netwerk maar die zijn 2 maanden later opgedoekt en toen stonden ook wij op straat”, vertelt hij. Hij waagt nu zijn kans in The Voice met ‘Angels’ van Robbie Williams.

Noor (21, uit Affligem) studeert biologie en ziet haar deelname vooral als een uitdaging om uit haar comfortzone te stappen. Ze waagt haar kans met ‘On My Mind’ van Jorja Smith.

