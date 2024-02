Mathieu Terryn en Sergio Herman verkennen het Zwitserse winterwonderland

Op dinsdag 27 februari neemt Sergio Herman, zanger en frontman van Bazart, Mathieu Terryn mee op een culinaire reis door het Zwitserse winterwonderland. Mathieu is een echte levensgenieter, houdt van de frisse buitenlucht en staat elk jaar op de skilatten. Samen zoeken ze de pistes op, slapen ze in een hut, gaan ze ijsvissen en proeven ze van de eigenzinnige keuken die het land te bieden heeft. Mathieu werd tijdens zijn wintervakanties niet alleen verliefd op skiën, maar ook op zijn vrouw Marie. Hij leerde haar kennen in de skiklas. “Marie en ik waren 8 jaar toen we elkaar leerden kennen. Het was kalverliefde, we stuurden elkaar mails en mijn zus moest tussen ons zitten in de cinema. We zijn al heel ons leven beste vrienden en toen heb ik een ‘upgrade’ genomen en nu zijn we getrouwd. Ze is way out of my league”, vertelt Mathieu.

Wie Zwitserland zegt, zegt kaas. Dé Zwitserse trots. In Andeer hebben de heren daarom een afspraak met Floh, een bekende kaasmaker. Zodra ze aankomen, worden ze meteen aan het werk gezet. Het moet vooruit gaan en Floh houdt zich niet in om sterrenchef Sergio op zijn plaats te zetten… “Hij is wel streng hé, ik durf niets meer vragen”, lacht Sergio. Na het harde werk is het eindelijk tijd om te proeven. Is deze bijzondere kaas met dennennaalden de moeite waard?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Met een lekker kaasje op zak trekken ze met een sneeuwscooter letterlijk de berg op. In een berghut ontmoeten ze de driesterrenchef Andreas Caminada, al meer dan 30 jaar een goede vriend van Sergio. Samen ontdekken ze de smaken van de authentieke Zwitserse keuken. Het wordt een smaakvolle maar koude en avontuurlijke nacht. Nadien is het tijd voor een wat meer experimentele keuken. De reis gaat verder naar Rebecca, een jonge chef met een voorliefde voor seizoensgebonden producten en die niet bang is om met wel heel speciale ingrediënten te werken. Wat vinden Sergio en Mathieu bijvoorbeeld van haar eetbare stenen? “Het is de eerste keer in mijn leven dat ik een steen eet”, lacht Sergio. Met een hoofd vol ideeën kan Sergio aan zijn einddiner beginnen.

Niet voor publicatie:

​De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be .

​Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/428384?auto_mute=true&auto_play=true&pip=false&single_play=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>