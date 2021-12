Mathieu Terryn en Jan Paternoster als verrassende nieuwe coaches in The Voice van Vlaanderen

De microfoons staan klaar en de rode stoelen gaan opnieuw aan het draaien. The Voice van Vlaanderen keert terug met een gloednieuw seizoen boordevol zangtalent én verrassende nieuwigheden. Te beginnen bij de coaches. De concurrentie voor Koen Wauters en Natalia wordt opgedreven met de komst van twee nieuwe kleppers. Niemand minder dan Mathieu Terryn van Bazart en Jan Paternoster van Black Box Revelation mogen zich voortaan coaches van The Voice van Vlaanderen noemen. Met Mathieu en Jan krijgt het programma er dus twee nieuwe muziekkenners bij met elk hun eigen, specifieke stijl en ervaring.

Tijdloze songs, warme melodieën, refreinen die niet loslaten en een gouden stem. Bazart scoorde hit na hit met aanstekelijke meezingers als ‘Goud’, ‘Denk Maar Niet Aan Morgen’, ‘Onderweg’ en ‘Anders’. Ondertussen is de band een onmiskenbare waarde aan de top van de Belpop. Frontman Mathieu Terryn brengt bakken ervaring en podiumpresence mee naar The Voice en wil met zijn muziek vooral de verbeelding van het publiek prikkelen. En die authenticiteit is iets wat hij ook bij de nieuwe lichting kandidaten hoopt te zien.

Mathieu Terryn: “Ik heb ontzettend veel goesting om aan dit avontuur vol emotie te beginnen. Het lijkt me de max om de evolutie van de kandidaten van dichtbij mee te maken. Ik ben opzoek naar een stem die mij weet te raken en beroeren. De meest spannende fase vind ik de Blind Auditions. Als kijker zie je er meteen een gezicht bij, maar dat zal voor mij nu dus niet het geval zijn. Ik hoop maar dat ik niemand ga laten schieten waar ik achteraf misschien spijt van ga hebben (lacht).”

Zanger en gitarist Jan Paternoster stond met zijn band Black Box Revelation op tal van prestigieuze podia in binnen- en buitenland. Ze weerklonken ook al op zo goed als elk festival in België. Inmiddels heeft de getalenteerde band vijf albums op zijn naam staan en vele hits zoals ‘I Think I Like You’, ‘Never Alone, Always Together’ en ‘Gloria’. Met roots in de alternatieve, psychedelische rock en old-school Amerikaanse blues zorgen ze voor een onnavolgbare, kenmerkende sound. Jan leeft voor muziek en hoopt die passie ook te delen met de kandidaten in zijn team.

Jan Paternoster: “Je merkt meteen welke mensen leven voor muziek. Als ik een toffe, zotte stem hoor waar ik instant verliefd op word en waarvan ik denk ‘I Think I Like You’, dan draai ik (lacht). Het spannende is wel dat je dan nog niet zeker bent of die persoon sowieso in jouw kamp terechtkomt. Dat wedstrijdgegeven maakt het extra spannend. Je hoeft niet altijd te kiezen voor de sterke kandidaten, ook de underdogs kunnen verrassend uit de hoek komen.”

De opnames van The Voice van Vlaanderen gaan dit voorjaar van start. De uitzenddatum wordt later bekendgemaakt.

