Mathias en Staf leggen Andy Peelman, Marie Verhulst, Kim Van Oncen en Loïc Van Impe het vuur aan de schenen in een nieuwe Code van Coppens

Op zondag 8 januari staan Andy Peelman, Marie Verhulst, Kim Van Oncen en Loïc Van Impe voor hete vuren in Code van Coppens. Mathias en Staf steken de boel immers in brand, en de twee bekende duo’s moeten om ter snelst de escape room weten te blussen. Vlammen bedwingen is echter nog maar het begin. Poezen uit netelige posities redden, een glad dak beklimmen of zich door viezigheid een weg banen: al snel blijkt dat brandweermannen van alle markten thuis moeten zijn. Of dat is tenminste het excuus waarachter Mathias en Staf zich verschuilen om stiekem gewoon de draak te kunnen steken met hun bekende collega’s.

Voor Marie en Kim lijkt een vuile WC al meteen een onmogelijke horde. Rapen ze al hun moed samen? Ontpoppen beide duo’s zich tot ware helden? Of wordt het toch te heet onder hun voeten? Je ziet het op zondag 8 januari om 20.35 bij VTM en op VTM GO.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Code van Coppens Unlocked: wegens succes verlengd tot en met 25 februari

Liefhebbers van het tv-programma kunnen zich sinds enkele weken ook zelf, in real life, wagen aan de raadsels van Mathias en Staf in Code van Coppens Unlocked. Wegens succes worden de escape rooms in de Stadsfeestzaal in Antwerpen nog eens verlengd tot en met 25 februari. Meer info op www.codevancoppens.be .

