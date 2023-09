Mathias en Staf Coppens drijven BV’s tot het uiterste in nieuwste knalgame ‘The Big Bang’ 

De broers Staf en Mathias Coppens staan klaar om vanaf 23 september de televisieschermen te veroveren met hun nieuwste creatieve uitbarsting ‘The Big Bang’, rechtstreeks uit de koppen van Coppens. Na de Code van Coppens gaan de broers in deze zenuwslopende knalgame nog een stap verder. Elke aflevering laten ze drie bekende duo’s toe in het ‘Universum Coppens’ voor een spannende race tegen de klok. Daar trotseren de kandidaten groots opgezette spellen vol next-level-obstakels en plagerijen met één belangrijke rode draad: ballonnen ploffen. Drie BV-teams, drie levels met serieus wat knaldrang en slechts één vraag: wie veroorzaakt als eerste de Big Bang?

Onder meer Average Rob & Hakim Chatar, Bart Appeltans & Dina Tersago, Gloria Monserez & Francisco Schuster, Laura Tesoro & Gers Pardoel, Joris Hessels & Ruth Beeckmans, Jamie-Lee Six & Nicolas Caeyers en Jens Dendoncker & Henk Rijckaert betreden de zelfbedachte wereld van Staf en Mathias. Racend in een kart, zittend op een elektrische stoel, glijdend van een trap en schietend met een kruisboog worden ze tot het uiterste gedreven.

De strijd naar de overwinning omvat drie levels en begint met ‘The Big Race’, een zenuwslopend parcours vol lastige opdrachten die de kandidaten moeten ontcijferen en doorstaan. Bliksemsnelle reflexen, een sterke maag en een uitmuntend evenwicht zijn hier cruciaal. Daarna volgt ‘The Big Battle’, een schokkend pijnlijke quiz waar je liever niet in terechtkomt. Tot slot nemen de twee snelste duo’s het tegen elkaar op in de grote finale, waarin ze zo snel mogelijk een gigantische ballon moeten laten exploderen. Wie heeft het meeste strategisch inzicht en dat ondersteboven of zelfs onder water? Wie kent het antwoord op de meest uiteenlopende, zotte vragen terwijl er wat elektriciteit in de lucht hangt? En wie veroorzaakt als eerste ‘The Big Bang’ en gaat naar huis met eeuwige roem en massa’s respect?