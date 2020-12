Mathias Coppens zoekt kandidatenduo's voor gloednieuwe quiz bij VTM

Mathias Coppens maakt binnenkort zijn debuut als quizmaster in een gloednieuw spelprogramma bij VTM. Hiervoor is hij nog op zoek naar kandidaten. Daarom lanceert Mathias vandaag, maandag 14 december, een oproep waarin hij op zoek gaat naar heel wat kandidatenduo’s die gebeten zijn door het quizzen. Al hoeven ze dat quizzen niet alleen te doen, want tal van bekende Vlamingen zullen hen daarbij helpen. Iedereen kan zich vanaf nu samen met zijn of haar quizpartner inschrijven via vtm.be .

Mathias Coppens: "Voor deze gloednieuwe quiz zijn we op zoek naar kandidaten die genoeg parate kennis hebben, die bekende Vlamingen goed kunnen inschatten en die een mooie som geld willen verdienen. En voor wie twijfelt om zich in te schrijven: voor mij is het ook de eerste keer dat ik een quizprogramma presenteer. Maar ik heb er nu al ontzettend veel zin in. Ik ben al blij dat ik niet op de stoel van de kandidaten zit, want zelf ben ik geen held in quizzen (lacht)."

Bekijk de oproep hier:

De opnames voor de nieuwe quiz starten in de loop van volgend jaar. Wanneer het programma wordt uitgezonden, is nog niet bekend.

