Mathias Coppens maakt zijn debuut als quizmaster in De Omgekeerde Wereld: wie weet wat Stephanie Planckaert, Simon Mignolet en co weten?

Vanaf 12 april wordt er van maandag tot woensdag ‘omgekeerd’ gequizd bij VTM. Mathias Coppens presenteert De Omgekeerde Wereld: de dagelijkse quiz waarin alle vragen al zijn gesteld, behalve ‘Wie weet wat?’. Meer dan 40 bekende Vlamingen speelden de quiz al eerder. Aan de kandidaten om in te schatten wie het antwoord op welke vraag weet en zo een mooie prijzenpot bij elkaar te sprokkelen. In De Omgekeerde Wereld wisselen amusante quizvragen af met geestige filmpjes over de kennis van bekend Vlaanderen. Want welke creatieve kronkels toveren de BV’s uit hun hoed als ze het antwoord op de vraag niet weten, maar er toch een gok op wagen?

Mathias Coppens ontvangt op maandag en dinsdag telkens twee onbekende duo’s die een quiz spelen met vragen die 5 bekende Vlamingen al hebben beantwoord. Op woensdag keren de twee beste duo’s van de week terug voor een ticket in de halve finales. Wie na een spannende afvalrace van acht weken de grote finale bereikt, maakt kans op 10.000 euro extra bovenop het reeds bijeen gesprokkelde prijzengeld.

MAANDAG 12 APRIL MET BAB BUELENS, SIMON MIGNOLET, JAN PEUMANS EN STEPHANIE EN EDDY PLANCKAERT

In aflevering 1 van De Omgekeerde Wereld nemen Tim & Karl (38 en 42 jaar, Limburg) het op tegen Jonas & Annelies (32 en 30 jaar, Melsele). Deze onbekende Vlamingen moeten inschatten wat bekende Vlamingen Bab Buelens, Jan Peumans, Simon Mignolet en Stephanie en Eddy Planckaert antwoorden op de quizvragen. Tim en Karl leerden elkaar 12 jaar geleden kennen in de bank. “Ik ging bij Karl voor een woonkrediet en we zijn buiten gekomen als beste vrienden”, vertelt Tim. “Lenen bij Karl is dus écht lenen bij een vriend.” Jonas en Annelies zijn broer en zus. Of ze een sterke band hebben? “Er is altijd wel een band geweest maar of die altijd sterk was…”, lacht Jonas.

Kent doelman Simon Mignolet de beroemde uitspraak ‘je pense donc je suis’ van René Descartes? Wat antwoordt Jan Peumans op de vraag: ‘Wat is ouwehoeren’? En weten de bekende Vlamingen wat een pentagon is? Eddy Planckaert duidelijk niet: “Nu gaan de meeste mensen denken: ‘Planckaert gaat zeggen achttien hoeken’. Maar het zijn er géén hè, het is rond zeker?”

Weet Jan Peumans wat 'ouwehoeren' is? Bekijk de preview hier:

DINSDAG 13 APRIL MET DINA TERSAGO, DE BOXY’S, JEF NEVE, SERGIO EN JEAN PAUL VAN BENDEGEM

Bart & Giacomo (49 en 24 jaar, Oudenaarde) zijn vader en zoon én als postbode ook collega’s van elkaar. Ze zijn altijd op de hoogte van het BV-nieuws, want brengen ook ‘de boekjes’ rond. “Maar we zien helaas enkel de voorpagina.” Wendy & Marleen (45 en 43 jaar, Vlaams-Brabant) zijn de beste vriendinnen en de zelfverklaarde ‘Thelma & Louise van Brabant’. “Sinds wij mekaar leerden kennen gedragen wij ons terug als 16-jarigen”, klinkt het. “We zijn geen BFF’s maar MKF’s, dat staat voor Mus en Kiek Forever.”

De bekende Vlamingen die de quizvragen al eerder beantwoordden zijn Dina Tersago, Kristof en Stefan Boxy, Jef Neve, Sergio Quisquater en filosoof Jean Paul Van Bendegem. Aan de kandidaten om te raden welke BV alles weet over Franse presidenten en wie de meeste Madonna-hits kan opsommen. De songtekst ‘girls just want to have…’ wordt als het van de Boxy’s afhangt alvast aangevuld met ‘sex’. Maar welk duo schat dat antwoord juist in?

WOENSDAG 14 APRIL MET MARIE VERHULST, SVEN DE RIDDER, SAM GOORIS, BO VAN SPILBEECK EN DIRK VAN TICHELT

In de woensdagaflevering keren de winnende duo’s van maandag en dinsdag terug om tegen elkaar te strijden. De winnaar van deze quizbattle krijgt een ticket voor de halve finales en zet zo een stap dichter bij 10.000 euro extra prijzengeld.

In de weekfinale beantwoorden Marie Verhulst, Sven De Ridder, Sam Gooris, Bo Van Spilbeeck en Dirk Van Tichelt de quizvragen van Mathias. Reikt Maries kennis over pretparken verder dan Plopsaland en weet ze ook wat er in de mond van Holle Bolle Gijs wordt gestopt? “Dat is toch die dat in de Efteling met zijn ‘foemp’ openstaat hè”, vraagt Sam zich luidop af. Welk creatief antwoord verzinnen de BV’s op de vraag wat een vrijmetselaar is? En weten ze wat je moet presteren om de titel ‘Rode Lantaarn’ te winnen?

