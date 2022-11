Matcht het of clasht het? Julie Van den Steen en Jens Dendoncker testen de kennis van ongewone BV-duo’s in Even Goeie Vrienden

Matcht het of clasht het? Dat testen quizmasters Julie Van den Steen en Jens Dendoncker vanaf maandag 14 november in de gloednieuwe, dagelijkse quiz Even Goeie Vrienden. Daarin gaan ze op zoek naar de 1+1=3 onder de bekende mensen. Voor de kandidaten start de quiz alvast met één grote vraag. Want met wie ze een team vormen, ontdekken ze zelf pas aan het begin van de quiz. En die combinaties zijn vaak niet zo voor de hand liggend. Wat gebeurt er wanneer ex-miss België Celine Van Ouytsel plots samen moet quizzen met geldexpert Paul D’Hoore? En vullen comedian Gunter Lamoot en acteur Koen Crucke elkaar perfect aan of net niet? Julie en Jens stellen de algemene kennis van deze ongewone, pas gevormde duo’s op de proef op de meest onverwachte manieren. Wie is het meest complementair en vult elkaar genoeg aan om te winnen? En wie verliest, maar blijft wel Even Goeie Vrienden?

Bekijk hier de eerste beelden uit het programma:

Elke week ontvangen Julie en Jens drie duo’s van Bekende Vlamingen die elkaar niet of nauwelijks kennen. Deze drie duo’s nemen het op maandag, dinsdag en woensdag per twee afwisselend tegen elkaar op. Doorheen de quiz moeten de duo’s het beste in elkaar naar boven halen, want met kennis alleen komen ze er niet. Julie en Jens vuren namelijk de meest uiteenlopende vragen op hen af. Op donderdag keren de twee beste duo’s van de week terug voor een ticket naar de finaleweek. Wie na een spannende afvalrace de grote finale bereikt, maakt kans op de titel van Even Goeie Vrienden.

Quizzen doen de duo’s in een geluidsdichte box. De rode draad doorheen het spel is het mysterieuze themaschema met zes mogelijke quizthema’s. Van ‘missvattingen’ tot ‘domme boetes’ en ‘gelukkig nieuwhaar’, werkelijk alles kan aan bod komen. Om de beurt kiezen de duo’s een thema waarachter drie vragen verstopt zitten. Eén daarvan geven ze door aan de andere box, de andere twee moeten ze zelf beantwoorden. Aan de duo’s dus om de kennis van de andere box in te schatten. Naast het themaschema krijgen de kandidaten ook enkele tussenrondes voorgeschoteld. Daarin zijn het niet Jens en Julie die de vragen afvuren, wel enkele bekende vragenstellers en die doen dat op een toch wel bijzondere manier. Zo verschijnen William Boeva en Birgit Van Mol als mini-hologram en voert Jo Vally een act vol raadsels op. Welk duo is een onverwachte ‘match made in heaven’ en sleept de titel van Even Goeie Vrienden in de wacht?

